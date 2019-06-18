Як підібрати тур: корисні поради

Сьогодні туристичні фірми пропонують різноманітні тури на будь-який смак і бюджет. Як вибрати тур правильно і на що обов’язково звернути свою увагу? Чим керуватися при виборі путівки? Редакція сайту STB.UA зібрала необхідні рекомендації, які ви знайдете у матеріалі.

Часто уявляєте, як засмагаєте на островах, прогулюєтеся вулицями Італії, Франції або інших країн? Щоправда, коли доходить справа до самого відпочинку, далеко не всі знають, з чого почати його планування. Ми підготували кілька корисних порад, які вам допоможуть.

Яка мета подорожі?

Якщо ваша мета провести відпочинок, засмагаючи на пляжі, варто заздалегідь дізнатися, чи не почнеться сезон дощів або інших факторів, які можуть зіпсувати ваш відпочинок. Наприклад, на острові Балі сезон дощів починається з грудня по березень. Багато туроператорів знижують ціни на відпочинок у цей період. І це не дивно, адже купатися і засмагати у грози не всі бажають. Вибираючи тур, розпитайте туроператора про погодні умови у вибраній країні, а також самостійно подивіться прогнози. Якщо ж ви любите активно проводити час, розглядаючи пам’ятки міста, розпитайте про послуги гіда та їх вартість.

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Куди їхати?

Якщо ви вирушаєте за кордон не цілеспрямовано, розгляньте всі варіанти, які пропонує туристична фірма. Не варто зупинятися на перших вподобаних, перегляньте всі пропозиції. Пам’ятайте, що у будь-яку пору року можна вибрати різні види курортів: від гірськолижного до пляжного. Важливо точно знати, що ви хочете отримати від відпочинку в підсумку, щоб не розчаруватися.

Як вибрати готель?

Готель варто вибирати відповідно до компанії, яка їде на курорт. Наприклад, батькам з дітьми варто зупинити вибір на готелі сімейного типу, з розвагами для дітей, басейном і аніматорами. Якщо ж на відпочинок їде компанія друзів, тоді вибирайте готель ближче до центру, де є велика кількість розваг для молоді. Одним з основних критеріїв вибору пляжного відпочинку є відстань готелю від пляжу. Це завжди можна уточнити у менеджера. Також ознайомтеся з відгуками на сайті готелю, але не варто довіряти їм на всi 100%, оскільки це може бути маніпуляцією персоналу для залучення більшої кількості туристів.

Автобус чи літак?

Якщо у вас є вибір між автобусом і літаком, слід добре обміркувати. Пересування автобусом, безумовно, дешевше за літак, але не варто забувати, що це набагато довше і виснажливіше. Чи зможете ви висидіти тривалий час, особливо якщо з вами діти? Розгляньте всі варіанти.

Як вибрати пакет харчування?

Найпоширенішими пакетами харчування є «Все включено», «Ультра все включено» і «Пансiон». «Ультра все включено» передбачає в собі більший вибiр їжі та напоїв. Найчастіше до нього входить не тільки місцевий алкоголь, але й імпортний. Також з цим пакетом вас можуть нагодувати в будь-який час доби. «Все включено» і «Пансiон» не включають імпортний алкоголь, а також припускають харчування суворо у запропонований час. Часто сходити до кафе або ж скупитися в крамниці обійдеться дешевше, тому варто дізнатися відстань до найближчого ринку. Обов’язково детально розпитайте у менеджера всі умови харчування в запропонованих пакетах.

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За що я плачу?

Не соромтеся ставити запитання! Детально дізнайтесь, що входить у вартість туру. Можливі такі варіанти, що в ціну входить лише переліт і готель, а харчування та екскурсії ні. Також необхідно дізнатися, скільки потрібно брати грошей з собою, скільки коштує проїзд на автобусах, яка середня ціна сувенірів, продуктів, вхідних квитків у музеї. Таким чином, ви будете впевнені, що відвідавши курорт, не витратите більше, ніж планували.

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