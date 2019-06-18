Как подобрать тур: полезные советы

Сегодня туристические фирмы предлагают разнообразные туры на любой вкус и бюджет. Как выбрать тур правильно и на что обязательно обратить свое внимание? Чем руководствоваться при выборе путевки? Редакция сайта STB.UA собрала необходимые рекомендации, которые вы найдете в материале.

Часто представляете, как загораете на островах или прогуливаетесь по улицам Италии, Франции или других стран? Правда, когда доходит дело до самого отдыха, далеко не все знают, с чего начать его планирование. Мы подготовили несколько полезных советов, которые придут вам на помощь.

Какая цель путешествия?

Если ваша цель провести отдых, загорая на пляже, стоит заранее узнать, не начнется ли сезон дождей или других препятствующих факторов, которые могут испортить ваш отдых. Например, на острове Бали сезон дождей начинается с декабря по март. Многие туроператоры снижают цены на отдых в этот период. И это не удивительно, ведь купаться и загорать в грозы не всем охота. Выбирая тур, расспросите туроператора о погодных условиях в выбранной стране, а также самостоятельно посмотрите прогнозы. Если же вы любитель активно проводить время, разглядывая достопримечательности города, расспросите об услугах гида и их стоимость.

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Куда ехать?

Если вы отправляетесь за границу не целенаправленно, рассмотрите все варианты, которые предлагает туристическая фирма. Не стоит останавливаться на первых понравившихся. Помните, что в любое время года можно выбрать разные виды курортов: от горнолыжного до пляжного. Важно точно знать, что вы хотите получить от отдыха в итоге, чтобы не разочароваться.

Как выбрать отель?

Отель стоит выбирать в зависимости от компании, которая едет на курорт. Например, родителям с детьми стоит остановить выбор на отеле семейного типа, с развлечениями для малышей, бассейном и аниматорами. Если же на отдых едет компания друзей, тогда выбирайте гостиницу ближе к центру, где есть большое количество развлечений для молодежи. Одним из основных критериев выбора пляжного отдыха является расстояние отеля от пляжа. Это всегда можно уточнить у менеджера. Также ознакомьтесь с отзывами на сайте отеля, но не стоит доверять им на все 100%, поскольку это может быть манипуляцией персонала для привлечения большего количества туристов. Ориентируйтесь на независимые сайты с откликами туристов.

Автобус или самолет?

Если у вас есть выбор между автобусом и самолетом, следует хорошенько обдумать. Автобус, безусловно, дешевле самолета, но не стоит забывать, что это намного дольше и утомительнее. Сможете ли вы высидеть время передвижения, особенно, если с вами дети?

Как выбрать пакет питания?

Самым распространёнными пакетами питания являются «Все включено», «Ультра все включено» и «Пансион». «Ультра все включено» предполагает в себе больше выбора в еде и напитках. Зачастую в него входит не только местный алкоголь, но и импортный. Также с этим пакетом вас могут накормить в любое время суток. «Все включено» и «Пансион» не включают импортный алкоголь, а также предполагают питание строго по времени. Часто сходить в кафе или же скупиться в магазине обойдется дешевле, поэтому стоит узнать расстояние до ближайшего рынка. Обязательно детально расспросите у менеджера все условия питания в предложенных пакетах.

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За что я плачу?

Не стесняйтесь спрашивать! Детально уточните, что входит в цену тура. Возможны такие варианты, что в цену входит лишь перелет и отель, а питание и экскурсии нет. Также необходимо узнать, сколько нужно брать денег с собой, сколько стоит проезд на автобусах, какая средняя цена сувениров, продуктов, входных билетов в музеи. Таким образом, вы будете уверены, что посетив курорт, вы не потратите больше, чем планировали.

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