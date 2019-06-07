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Незвичайні пляжі світу: топ-10

07.06.2019

Думаєте, всі пляжі світу схожі один на одний? Прохолодна вода, спекотне сонце, золотий пісок? Зовсім ні. У нашій добірці незвичайних пляжів світу — кольорові, екстремальні, скляні пляжі, пляж із зірками замість піску та пінгвінами замість нудних сусідів по лежаку. Про топ-10 найбільш незвичайних пляжів світу — в матеріалі.

черепаха морская

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Чорний пляж

Чорний пляж Punaluu розташований на Гаваях. Пісок тут вулканічного походження — по суті, це відшліфована океаном подрібнена лава. Правда, взяти на згадку про подорож жменьку такого піску ризикують далеко не всі туристи — за легендою, богиня Пеле прокляне злодія на все життя.

черный пляж

Зелений пляж

Зеленого відтінку пляжу Papakolea Beach на тих же Гаваях надає напівкоштовний камінь хризоліт — теж вулканічного походження.

зеленый пляж

Рожевий пляж

Рожеві пляжі є на Багамських островах, на Криті, на острові Комодо — незвичайний колір їм надають одноклітинні організми форамінефери, які живуть під коралами. Їх мікромушлі змішуються з тальком від коралів і забарвлюють пісок в рожевий колір.

розовый пляж

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Пляж, що світиться у темряві

Біолюмінісцентний фітопланктон, викинутий на пляжі острова Ваадху (Мальдіви), освітлює береги тисячами вогнів. Найбільш яскраві світлові шоу спостерігаються в період розмноження фітопланктону.

мальдивы

Пляж кафедральних соборів

Приголомшливий пляж в іспанському Рібадео — це арки, заглиблення в скелях і природні лабіринти, висічені за тривалий час водою і повітрям. І вони дійсно нагадують піднесену архітектуру.

Пляж з пролітаючими літаками

До пляжу МахоБіч на острові СенМартен впритул прилягає злітнопосадкова смуга аеропорту. Літаки, які сідають і злітають, пролітають у 1020 метрах над головами відпочиваючих. На пляжі стоять таблички з написом: «Струмені повітря з реактивних двигунів літаків можуть завдати вам фізичного каліцтва та/або заподіяти смерть». Однак пляж все одно користується популярністю серед спотерів.

пляж с летающими самолетами

Скляний пляж

Скляний пляж біля міста Форт-Брегг у Каліфорнії утворився внаслідок скидання сміття з міста на пляж у першій половині XX століття. Коли міська влада закрила звалище, товчене скло десятиліттями омивалося морським прибоєм, поки не перетворилося на гладкі різноколірні камінчики.

стеклянный пляж

Прихований пляж

На мексиканських островах Марієтта є незвичайний пляж, який сформувався на початку XX століття після того, як військові використовували острови як тренувальні військові полігони.

скрытый пляж

Пляж зоряного піску

Іріомоте в Японії здалеку нагадує звичайний піщаний пляж. Однак зблизька стає видно, що кожна піщинкаце зірочка, залишок стилета мікроорганизмів форамініферів, викинутих на берег морською хвилею.

пляж из ракушек

Пляж з пінгвінами

Boulders Beach розташований в селищі недалеко від Кейптауна. Славиться він тим, що на ньому живуть африканські пінгвіни, яких рідко можна зустріти у таких північних (за мірками Південної півкулі) широтах.

пляж с пингвинами

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