Досі не знаєте, як зібрати валізу у відпустку? Є кілька простих секретів, як скласти речі максимально зручно та з мінімальним використанням місця у валізі. Редакція STB.UA підкаже вам, як правильно зібрати валізу в літню відпустку.

1. Укладайте речі рулонами, а не стопкою Більше на тему: Пляжі Одеси 2019 Щоб одяг не займав у валізі багато місця, згортайте його у щільні рулони. Футболки, шорти, сорочки не так мнуться, якщо їх також згорнути рулонами. Спочатку розкладіть, наприклад, сорочки рукавами всередину, розправте всі складки. Потім скрутіть кожну річ в щільний валик. Тоді в невелику валізу влізе весь ваш улюблений одяг.

2. Використовуйте вакуумні пакети Вакуумні компресійні пакети знадобляться для перевезення об’ємних речей. З їхньою допомогою, наприклад, об’ємна куртка займе у валізі трохи місця. Повітря з такого пакета відкачується простим скручуванням. На зворотному шляху в пакети можна скласти брудні речі.

3. Скористайтеся принципом «піраміди»

Уздовж стінок валізи розкладіть взуття. Потім кадіть на дно довгі речі, щоб краями можна було накрити решту упакованого одягу. На них складіть рулони речей, які не мнуться. А потім рулони легшого та делікатного одягу. Завершити «піраміду» потрібно речами, які легко мнуться, косметичкою або документами. Більше на тему: Сонцезахисний крем для обличчя: який SPF і як вибрати 4. Скажіть «ні» парасолі

Не тягніть у відпустку улюблену парасольку. Зробіть вибір на користь дощовика, який займе мінімум місця. Можна купити навіть кілька одноразових плащів для подорожі й просто викинути їх після дощу. 5. Купуйте міні–версії косметичних засобів

Як би не хотілося взяти з дому всі улюблені тюбики, доведеться пожертвувати ними заради інших, більш потрібних речей. Для поїздки краще купити міні-версії улюблених засобів.



6. Правильно упаковуйте дрібниці Дрібниці краще упакувати окремо всередину більших речей. Наприклад, флешку покладіть всередину взуття. Розпихайте всі дрібниці по кутах. Проводи, зарядку для телефона покладіть в будь-яке вільний місце. Запам’ятайте, якщо речі будуть щільно упаковані, шанс, що вони помнуться або зламаються, мінімальний.

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7. Візьміть плечики для особливо цінних речей

Спосіб укладання рулонами не підійде для класичних сорочок, піджаків та коктейльних суконь, якщо хочеться зберегти їх у пристойному вигляді . Для цих речей краще взяти кофр або плечики, що легко вішаються на будь-який гачок в літаку або потязі.

8. «Мінімізуйте» аптечні засоби Не намагайтеся впихнути у валізу всю домашню аптечку. Візьміть по одному блістеру необхідних ліків. Цього буде достатньо на випадок, якщо несподівано погіршиться самопочуття. Часто люди, збираючись на літній відпочинок, упаковують в дорожню валізу все що завгодно, крім найважливішого. Адже грамотно зібрана аптечка допоможе вам зберегти здоров’я. Як зібрати аптечку у відпустку, дізнайтеся в нашому матеріалі. 9. Не залишайте порожніх місць

Не потрібно між речами залишати вільний простір , інакше вони сильно помнуться . Найзручніше заповнити пустоти невеликими предметами одягу або пакувальним папером .

10. Відмовтеся від деяких речей

Фен, чохол від ноутбука та путівник можуть залишитися вдома. Ноутбук краще загортати в м’яке парео або худі. Фен візьміть в готелі, а путівники заздалегідь збережіть в електронному варіанті.

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