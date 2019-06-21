Аэрофобия ‒ одна из самых распространенных фобий в современном мире. Летом она особенно актуальна, ведь это время отпусков, а значит, количество людей, которые пользуются услугами авиакомпаний, увеличивается в разы. Как побороть аэрофобию? Об этом подробно рассказала психолога телеканала СТБ Ирина Шабаева.

Аэрофобия ‒ это иррациональный страх полетов на самолетах.

По статистике страх перед полетом испытывают около 25% пассажиров. Однако, не стоит путать обычное волнение и аэрофобию. Если вы просто немного нервничаете перед посадкой в самолет, но можете самостоятельно справиться с этим, то, значит, вы просто боитесь летать. Но, если вы испытываете настоящую панику перед перелетом, вам сложно дышать, то это верный признак аэрофобии.

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Причины возникновения аэрофобии:

Страх перед поломкой самолета или ошибкой пилотов.

Страх оказаться в замкнутом пространстве самолета. Этот страх связан с тем, что в случае возникновения аварийной ситуации у пассажиров отсутствует возможность покинуть самолет, то есть спастись.

Страх высоты.

Боязнь неблагоприятных погодных условий (особенно зимой или в пасмурную погоду).

Боязнь воды (гидрофобия), особенно если самолет летит над морем.

Страх перед первым полетом (страх неизвестности).

Боязнь ночных перелетов (никтофобия). Пассажир предполагает, что ночью видимость плохая, а значит, риск авиакатастрофы увеличивается. Иногда присутствует страх того, что пилот может уснуть (ночь ведь).

Страх перед взлетом, посадкой или турбулентностью.

У каждого человека аэрофобия проявляется по-разному. На физическом уровне может возникнуть тремор, тахикардия, повышение артериального давления, головокружение, сложность с дыханием, диарея или другие проблемы желудочно-кишечного тракта, Также люди, страдающие аэрофобией, могут утратить способность трезво мыслить, впадать в панику и прочее.

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Как бороться с аэрофобией

Для того, чтобы побороть аэрофобию, специалисты рекомендуют обращаться за помощью к психологам. Благодаря кратковременным психотерапевтическим методикам ‒ когнитивно-поведенческой терапии, гипнозу и НЛП ‒ можно побороть страх перед полетами. Психолог обучает пациента приемам релаксации, а также поможет изменить деструктивные убеждения или убеждения, которые поддерживают страх и тревогу на более ресурсные. Также психолог помогает избавиться от навязчивых убеждений и формирует у пациента новые паттерны поведения и мышления.

Советы: как побороть аэрофобию

Если же у вас нет средств для посещения психолога или вы по каким-то причинам не можете пойти на прием к данному специалисту, предлагаем вам несколько советов, с помощью которых можно справиться с аэрофобией.

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Посмотрите статистику

Самолет ‒ один из самых безопасных видов транспорта! Если посмотреть статистику, то аварии на земле (особенно автокатастрофы) случаются гораздо чаще, чем в воздухе. Вероятность того, что вы попадете в авиакатастрофу приблизительно 1 к 5 миллионам. Вспоминайте об этом факте каждый раз, когда вас будут настигать плохие мысли.

Заранее подготовьтесь к перелету

Соберите чемодан за пару дней до рейса, накануне вылета хорошенько выспитесь. Приедьте в аэропорт чуть раньше положенного времени: так вы сможете избежать возникновение непредвиденных ситуаций, которые могут увеличить тревогу.

Развлеките себя

Для того, чтобы снизить тревогу, нужно себя чем-то занять. Во время перелета посмотрите любимый фильм или сериал, почитайте книгу, разгадайте парочку кроссвордов. Одним словом, сделайте все, что поможет вам отвлечься от плохих мыслей. Если ничего из вышеперечисленного не помогает, просто поговорите с попутчиком. Наконец ‒ позовите бортпроводника и задайте ему пару вопросов. Уверены, он сможет ответить на все вопросы, что вас интересуют, и много расскажет о работе самолета.

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Получите полную информацию о полете

Иногда страх ‒ это непереносимость неопределенности. Ведь перелеты связаны со сложным пониманием того, как летит самолет. Именно поэтому человеку трудно определить, все ли впорядке и все ли идет по плану. Мы знаем, как это ходить, лежать, сидеть … Но не летать. То есть человек не имеет собственного физического опыта летать, но имеет опыт падать (и это больно). Поэтому человек не может повлиять на то, как пройдет полет. Это вызывает тревогу и страх. Именно поэтому очень важно делать то, на что мы можем повлиять: взять все документы, приехать вовремя в аєропотр, позаботиться о своих особенностях питания, соблюдать правила полета для пассажиров. Все остальное ‒ работа большой команды профессионалов с богатейшим опытом.

Думайте о приятном

Необходимо воспринимать полет, как этап, а не целое событие. Думайте о цели путешествия. Ведь в жизни путь не всегда ровный ‒ иногда приходится пересекать несколько препятствий. Самое главное, куда и зачем вы путешествуете. Именно ожидания результата, места назначения должно стать стимулом, который поможет снизить ощущение дискомфорта от полета.

Не переедайте и не употребляйте алкоголь

Не стоит перед полетом много есть. В нестандартных ситуациях желудок может повести себя по-разному. Согласитесь, провести полет в кабинке туалета в самолете ‒ перспектива не из лучших. Также не нужно употреблять много алкоголя. Желание выпить «для храбрости» может сыграть злую шутку. Ведь алкоголь является не антидепрессантом, а наоборот, ‒ депрессантом. Он не снимет настоящую тревогу, ведь в крови будет много адреналина. А вот помешать психике себя успокоить может. К тому же алкоголь ухудшит самочувствие пассажира после перелета, чем закрепит негативный привкус и уверенность в том, что перелет ‒ это не только страшно, но и неприятно.

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Выбирайте правильное место

Если вы боитесь летать, то лучше всего выбирайте место у прохода, подальше от иллюминатора. Так вы сможете представить, что просто сели, например, в автобус. Кстати, по статистике, самые безопасные места расположены в самолете между его крыльев.

Сохраняйте спокойствие во время турбулентности

Если все же случилась неприятная ситуация и самолет попал в зону турбулентности, не паникуйте. Постарайтесь глубоко дышать и сфокусируйте внимание на чувствах в теле. Надо сместить фокус извне ‒ внутрь. Сосредоточьтесь на пальцах ног или на кончике на носу. Дайте себе команду почувствовать кожу, прикосновения к одежде, температуру. Можно написать список необходимых зон внимания, поскольку во время тревоги сложно вспомнить, что именно надо почувствовать. Помните, что пилоты проходили специальное обучение и точно знают, как себя вести в подобных ситуациях. К тому же нагрузки, действующие на самолет во время турбулентности, гораздо ниже, чем те, которые может испытывать автомобили или поезда во время движения. Так что вероятность того, что самолет разобьется из-за турбулентности ничтожно мала.

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Фиксируйте собственные достижения

После каждого перелета делайте себе маленькие приятности (ведь вы ‒ молодец!). Для визуализации собственного опыта можно собирать какие-то мелочи и складівать их в одно место, например коробку или вазу, чтобы видеть свой собственный опыт и наблюдать за тем, как он растет. Это будет вас стимулировать во время подготовки к следующему полету: перелетов уже было много ‒ и вы все выдержали! Итак, впереди очередное путешествие, с ожиданием целью.

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