До сих пор не знаете, как собрать чемодан в отпуск? Существует несколько простых секретов, как сложить вещи максимально удобно и с минимальным использованием места в чемодане. Редакция STB.UA подскажет вам, как правильно собрать чемодан в летний отпуск.

1. Укладывайте вещи рулонами Больше по теме: Пляжи Одессы 2019

Чтобы одежда не занимала в чемодане много места, скатывайте ее в плотные рулоны. Футболки, шорты, рубашки не так мнутся, если их также свернуть рулонами. Сначала разложите, например, рубашки рукавами внутрь, расправьте все складки. Затем скатайте каждую вещь в плотный валик. Тогда в небольшой чемодан влезет вся ваша любимая одежда. 2. Используйте вакуумные пакеты

Вакуумные компрессионные пакеты понадобятся для перевозки объемных вещей. С их помощью, например, объемная куртка, займет в чемодане немного места. Воздух из такого пакета откачивается простым скручиванием. На обратном пути в пакеты можно сложить грязные вещи. 3. Воспользуйтесь принципом «пирамиды»

Вдоль стенок чемодана уложите обувь. Затем положить на дно длинные вещи так, чтобы краями можно было накрыть остальную упакованную одежду. На них сложить рулоны вещей, которые не мнутся. Затем рулоны более легкой и деликатной одежды. Завершить «пирамиду» нужно вещами, которые легко мнутся, косметичкой или документами. Больше по теме: Солнцезащитный крем для лица: какой SPF и как выбрать 4. Скажите «нет» зонту

Не тащите в отпуск любимый зонт-трость. Сделайте выбор в пользу дождевика, который займет минимум места. Можно купить даже несколько одноразовых плащей для путешествия и просто выбросить их после дождя. 5. Купите мини-версии косметических средств

Как бы ни хотелось взять из дома все любимые тюбики, придется пожертвовать ими ради других, более необходимых вещей. Для поездки лучше купить мини-версии любимых средств. 6. Правильно упаковывайте мелочи

Мелочи лучше упаковать по отдельности внутрь больших вещей. Например, флешку положите внутрь обуви. Распихайте все мелочи по углам. Провода, зарядку для телефона положите в любое свободное место. Запомните, если вещь будут плотно упакованы, шанс, что они помнутся или сломаются, минимальный. Больше по теме: 10 самых красивых пляжей Европы

7. Возьмите плечики для особо ценных вещей

Для классических рубашек способ укладки рулонами не подойдет. Если хотите сохранить приличный вид вещей, возьмите кофр или портплед. Ведь они легко вешаются на любой крючок в самолете или поезде. 8. «Минимизируйте» аптечные средства

Не пытайтесь втиснуть в чемодан всю домашнюю аптечку. Возьмите по одному блистеру каждого необходимого лекарства. Этого будет достаточно на случай, если неожиданно ухудшится самочувствие. Часто люди, собираясь на летний отдых, упаковывают в дорожный чемодан все что угодно, кроме самого важного. А ведь грамотно собранная аптечка поможет вам сохранить здоровье. Как собрать аптечку в отпуск, узнайте в нашем материале. 9. Не оставляйте пустых мест

Не нужно между вещами оставлять свободное пространство, иначе они сильно помнутся и скомкаются. Удобнее всего заполнить пустоты небольшими предметами. 10. Откажитесь от ненужных вещей Фен, чехол от ноутбука и путеводители могут остаться дома. Ноутбук лучше заворачивать в мягкое парео или худи. Фен возьмите в отеле, а путеводители заранее сохраните в электронном виде.