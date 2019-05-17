Хто пройшов у фінал проекту «Холостяк»-9

В 11 випуску проекту «Холостяк»-9 стало відомо, хто пройшов у фінал. Нікіта Добринін протягом 11 тижнів пізнавав дівчат і будував стосунки у реаліті. Головною метою є зустріти справжнє кохання. І ось за крок до головного вибору чоловік визначився, з ким вирушить до Італії, щоб сказати такі важливі слова. Хто пройшов у фінал проекту «Холостяк» 2019 – читайте у матеріалі.

Після знайомства з батьками головний герой завжди робить вибір на користь двох учасниць, які проходять у фінал. З кожним тижнем рішення дається все складніше, адже почуття міцнішають, а пристрасть підігрівається. У 9-му сезоні Холостяк Нікіта Добринін зміг закохати в себе не одну дівчину, яка їхала з проекту у сльозах. Але чого тільки не зробиш, щоб зустріти ту саму, з якою будеш готовий створювати сім’ю.

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Холостяк неодноразово говорив, що не стане нікого обманювати і тішити ілюзіями. Час на проекті занадто обмежений, тому щотижня чоловік прощався з тією, з якою стосунки припиняли свій розвиток. Але в 11 випуску залишилися ті, з ким Нікіта точно не готовий попрощатися. Дві неповторні і романтичні історії з абсолютно різними дівчатами не залишили байдужим нікого.

Найбільш хвилюючою і складною була 11 Церемонія троянд. Нікіта востаннє подарував троянди учасницям. Ліля і Даша стали фіналістками 9-го сезону найромантичнішого реаліті країни «Холостяк». Даша вже встигла зізнатися, що по-справжньому закохана у чоловіка. Це стало приємною несподіванкою для головного героя.

«Зізнання дуже цінне для мене», – відреагував Нікіта.

А ось Ліля відкрилася під час виконання романтичної композиції. Учасниця заспівала, що ніколи не втомиться вірити і чекати чоловіка. Такими одкровеннями просто не кидаються на вітер, а значить, і Ліля відчуває щось більше, ніж симпатія.

Вже наступної п’ятниці ми дізнаємося, на чий палець Холостяк надіне каблучку. Хто залишиться єдиною коханою серед 25 дівчат? Це не можна пропустити. Адже на наших очах зароджується справжнє кохання!

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