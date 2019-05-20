Кто прошел в финал проекта «Холостяк»-9

В 11 выпуске проекта «Холостяк»-9 стало известно, кто прошел в финал. Никита Добрынин на протяжении 11 недель узнавал девушек и строил отношения в реалити. Главной целью является встретить настоящую любовь. И вот в шаге от главного выбора мужчина определился, с кем отправится в Италию, чтобы сказать такие важные слова. Кто прошел в финал проекта «Холостяк»-2019 – читайте в материале.

После знакомства с родителями главный герой всегда делает выбор в пользу двух участниц, которые проходят в финал. С каждой неделей решение дается все сложнее, ведь чувства крепчают, а страсть подогревается. В 9-м сезоне Холостяк Никита Добрынин смог влюбить в себя не одну девушку, которая уезжала с проекта в слезах. Но чего только не сделаешь, чтобы встретить ту самую, с которой будешь готов создавать семью.

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Холостяк неоднократно говорил, что не станет никого обманывать и тешить иллюзиями. Время на проекте слишком ограничено, поэтому каждую неделю мужчина прощался с той, с которой отношения прекращали свое развитие. Но в 11 выпуске остались те, с кем Никита точно не готов попрощаться. Две неповторимые и романтические истории с совершенно разными девушками не оставили равнодушным никого.

Самой волнительной и сложной была 11 Церемония роз. Никита последний раз подарил розы участницам. Лиля и Даша стали финалистками 9-го сезона самого романтического реалити страны «Холостяк». Даша уже успела признаться, что по-настоящему влюблена в мужчину. Это стало приятной неожиданностью для главного героя.

«Признание очень ценно для меня», – отреагировал Никита.

А вот Лиля открылась во время исполнения романтической композиции. Участница спела, что никогда не устанет верить и ждать мужчину. Такими откровениями попросту не бросаются на ветер, а значит, и Лиля испытывает нечто большее, нежели симпатия.

Уже в следующую пятницу мы узнаем, на чей палец Холостяк наденет кольцо. Кто останется единственной возлюбленной среди 25 девушек? Это нельзя пропустить. Ведь на наших глазах зарождается настоящая любовь!

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