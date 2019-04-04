Дмитрові Чернову, він же Семен із серіалу «За вітриною», сьогодні присвоїли звання «Заслужений артист України». Актор каже, що роль у вищезгаданому проекті для нього є у деякому роді навіть дебютом. У картині «За вітриною» він зіграв «не лиходія» вперше! Спеціально для STB.UA актор розповів трохи більше про себе і про те, хто особливо надихає його на нові звершення. Докладніше – в матеріалі.

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Для Дмитра Чернова роль у серіалі «За вітриною» відкрила нового героя. Вперше актор грав не персонажа-лиходія. Нагадуємо, що його герой Семен, відданий друг Андрія (Сергій Басок). Він постійно переживає за те, щоб їхній проект був на плаву, як і його приятель. «За вітриною» – це життєва історія, де глядачі, переглядаючи серіал, могли впізнати самих себе і своє відображення, та на додачу до всього це цікава історія про нові приємних знайомства, які згодом переростають у дружбу», – ділиться Дмитро.

За словами актора, у нього немає конкретного проекту, який привів би до присвоєння почесного звання «Заслужений артист України»: «Це результат процесу під назвою творчість, мозаїка робіт і, звичайно, – люди, у яких ти вчишся і ростеш».

Дмитро Чернов розповів, що радісну новину першим розповів своїй коханій дружині та матері. Оскільки вони для нього є найдорожчими людьми, яких він кохає всім серцем.

На творчість, на нові перемоги артиста надихають віра в краще, хороші книги, музика, вдалі роботи колег (в планетарному сенсі) в театрі та кіно, звичайно ж, зустрічі і спілкування з цікавими людьми.

Актор розповів, що потрапив на роль дуже просто. Головне – прийти і спробувати свої сили. Режисер «За вітриною» Міла Погребиська запропонувала йому роль Семена, наголосивши, що саме цей персонаж у неї в улюбленцях!

Роль у серіалі принесла Дмитру і нових друзів. Йдеться особливо про Єлизавету Фалей (Галя) і Сергія Баска (Андрій): «Так, ми з Лізою і Сергієм спілкуємося після проекту, останній – частий гість на моїх виставах у театрі Франка».

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Щодо наступної творчої вершини актор відповідає просто. Наразі Дмитро Чернов хоче працювати виключно з талановитими людьми, в театрі та на знімальному майданчику: «Для мене це вже радість і перемога. Ця професія – як іспит. Так ось, я хочу завжди складати його на відмінно».

Редакція сайту STB.UA вітає Дмитра Чернова з присвоєнням звання «Заслужений артист України» і від щирого серця бажає нових творчих звершень!

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