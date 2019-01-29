Дмитро Чернов – актор серіалу «За вітриною». Його персонаж – Семен, відданий друг Андрія, який постійно турбується, щоб спільний проект був на плаву, як і він сам. Давайте ж познайомимося з Дмитром і його героєм – стратегом Семеном, закоханим у спільну справу. Докладніше в інтерв’ю!

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Вам більше подобається грати позитивних персонажів чи лиходіїв?

Мені подобається грати персонажів, у яких є доля. І якщо я можу, як адвокат, виправдати свого героя, тоді я із задоволенням його зіграю, знаючи, які у нього якості.

Розкажіть про свого персонажа, Семена.

Семен – хороший хлопець, який зробив себе сам. Стратег, математик ситуацій. Як би вони там жили, у VETROV PLAZA, без Сьоми?! Навіть не знаю. Напевно, тоскно і сумно.

Як ви думаєте, ваш герой друг Андрію? Чи грає цю роль, щоб бути на своїй посаді?

Семен однозначно друг Андрія, справжній, і навіть трохи з фанатизмом! Вічно хвилюється за нього, за спільну справу і за себе, звичайно. Семен – двигун VETROV PLAZA.

Чи притаманні вам риси персонажа?

В кожній людині є все. Всі риси! Справа у виборі. Я намагаюся в житті дотримуватися світлих сторін, іноді складно, але це мій вибір.

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На вашу думку, як глядач оцінить «За вітриною»?

Мені здається, що цей серіал полюблять жінки, адже багато хто з них у глибині душі люблять історії про Попелюшок. Наша історія така. Вона зрозуміла, життєва і з хепі-ендом. Мораль байки стара, як світ: за своє місце під сонцем, за щастя треба боротися! Бажаю всім приємних вечорів біля екранів, ми намагалися зробити наших героїв справжніми, зі своєю правдою і долями, щоб за ними було цікаво спостерігати і співпереживати їм.

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