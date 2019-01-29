Дмитрий Чернов – актер сериала «За витриной». Его персонаж – Семен, преданный друг Андрея, постоянно переживающий, чтобы общий проект был на плаву, как и он сам. Давайте же познакомимся с Дмитрием и его героем – стратегом Семеном, влюбленным в общее дело. Подробнее в интервью.

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Вам больше нравится играть положительных персонажей или злодеев?

Мне нравится играть персонажей, у которых есть судьба. И если я могу, как адвокат, оправдать своего героя, тогда я с удовольствием его сыграю, зная, какие у него качества.

Расскажите о своем персонаже, Семене.

Семен – отличный парень, который сделал себя сам. Стратег, математик ситуаций. Как бы они там жили, в VETROV PLAZA, без Семы?! Даже не знаю. Наверное, тоскливо и грустно.

Как вы думаете, ваш герой друг Андрею? Или играет эту роль, чтобы быть на своей должности?

Семен однозначно друг Андрея, настоящий, и даже немного с фанатизмом! Вечно переживает за него, за общее дело и себя, конечно. Семен – двигатель VETROV PLAZA.

Присущи ли вам качества персонажа?

В человеке есть все. Все качества! Все дело в выборе. Я стараюсь в жизни придерживаться светлых сторон, иногда сложно, но это мой выбор.

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Как вы думаете, как зритель оценит «За витриной»?

Мне кажется, что этот сериал полюбят женщины, ведь многие из них в глубине души любят истории про Золушек. Наша история такая. Она понятная, жизненная и с хеппи-эндом. Мораль нашей басни стара, как мир: за свое место под солнцем и за счастье нужно бороться! Желаю всем приятных вечеров возле экранов, мы все старались сделать наших героев настоящими, со своей правдой и судьбами, чтобы за ними было интересно наблюдать и сопереживать им.

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