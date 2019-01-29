В чем сходство Сергея Баска с главным героем сериала «За витриной»? Какие препятствия стояли на пути перед молодым актером? Ведь иногда, чтобы добиться того, чего хочешь, нужно пройти нелегкий путь – испытания на прочность перед встречей с мечтой. Подробнее – в интервью с Сергеем Баском.

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Вы рассказывали, что бросили все, чтобы поехать учиться в Институт театрального искусства. С какими трудностями пришлось столкнуться?

Я бросил бизнес, работы, ушел из реалити-шоу в самый разгар и поехал учиться. Все с нуля… Там у меня были очень долгие и сложные периоды жизни, когда нужно было работать по ночам и вместе с тем учиться с 9 до 11 вечера. Плюс ко всему второй и третий курс мне уже не оплачивали, я просто начал залазить в долги. Но через некоторое время ситуация все-таки стабилизировалась и я закончил ВУЗ.

О чем вы мечтали в то время? И как в вашей жизни появился проект «За витриной»?

Я всегда мечтал поработать с Михалковым. И так сложилось, что он организовывал курсы, где были даже гранты. Я сдал экзамен и меня взяли на испытательный срок на 3 месяца. В то время у меня было много долгов, которые нужно было как-то отдавать, но я все-равно начал учиться параллельно в академии у Михалкова. В 2015 году окончил учебу и уехал домой. После этого опять начал жизнь с нуля. В 2015 году я уже переехал обратно в Киев. Меня никто не знал. Полтора года жил в полном забвении, без работы и возможности реализации. Подрабатывал тем, что лес рубил, занимался всем, только не актерской деятельностью. И вот наконец-то все поменялось. Режиссер Валерий Шалыга, заслуженный артист Украины, утвердил меня на главную роль в фильме «Замах на Петлюру». Потом в моей жизни появился проект «Стоматолог» на 2+2, опять главная роль, и уже после – мелодраматический сериал «За витриной». Я знаю, что главного героя искали очень долго. Меня утвердили, чему я был очень рад.

Расскажите о своем персонаже в сериале «За витриной», какой он?

Очень сложный. Наверное, самый сложный в моей жизни. Во-первых, он старше меня, лет так на десять. Для этого образа меня нужно было немного состарить. В жизни бороду я никогда не носил. Во-вторых, у Андрея очень драматическая жизнь. Он потерял любимую жену, с которой они совместно строили бизнес. У нее была мечта – создать самый лучший в мире Дом моды (она была архитектором зданий). Соответственно, у пары была общая цель. Когда жена Андрея умерла, ее мечта осталась вместе с ним. Известно, что Андрей со своей возлюбленной поехали купаться (предыстория персонажа). Она утонула, и он этого не увидел. Ему сложно жить с тем, что он даже не смог спасти свою любимую женщину. Он винит себя в этом. Вся драма персонажа строится на этом очень сильном событии, которое принесло ему столько мучений. Андрей продолжил воплощать общую мечту, кроме этого, его уже больше ничего не интересовало. Он жил работой, в реальности чувствуя себя очень одиноким. Галя – простая девушка, которая пришла работать обычной уборщицей. Только она смогла вдохнуть в него жизнь, которую состоятельные люди с драмой просто не замечают.

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Что у вас общего с этим персонажем?

Сначала я думал, что ничего, но потом нашел сходства. В Андрее столько всего намешано, что сложно сказать. Мне не так сложно играть бизнесмена, потому что у меня есть такой опыт. В этом моменте я чувствовал себя комфортно, тут не нужно было ничего придумывать. Сложно было играть, впускать в себя эту историю, сильную драму. Слава Богу, в моей жизни такого горя не было, я никому не пожелаю почувствовать себя настолько одиноким, как чувствовал себя вот этот человек до встречи со своей прекрасной Золушкой.

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