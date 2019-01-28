Уже совсем скоро, 28 января в 20:00, состоится премьера мелодраматического сериала «За витриной». Известно, что началу съемок предшествовал долгий кастинг. На роль Гали команда рассмотрела более 150 человек, выбрав белорусскую актрису Елизавету Фалей. Главного героя Андрея сыграет мужественный Сергей Басок. Подробнее об актерах сериала «За витриной» читайте в материале. Больше по теме: «За витриной»: СТБ покажет сериал по сценарию Татьяны Гнедаш

Елизавета Фалей

Дата рождения: 15 июня 1995 г. Елизавета Фалей окончила Белорусскую государственную академию искусств (мастерская Владимира Андреевича Мищанчука). С самого детства девушка знала, что свяжет свою жизнь с театром, телевидением: «Три года назад папа рассказал мне интересную историю. У моей бабушки (она была очень красивой, знакомые звали её «огонёк») семья жила очень скромно в деревне. После окончания школы бабушка уехала на заработки в город, как и все её сёстры (а их в семье было пятеро). На заработанные деньги бабушка покупала продукты и отправляла родителям в деревню, чтобы они жили в достатке и хорошо питались, а работала она на стройке, так как там хорошо платили. Вечерами, гуляя по городу, она познакомилась с парнем, который имел отношение к кино. Увидев её, он сказал, что она очень красивая, у неё есть невероятное обаяние. Затем он предложил ей роль, убеждал сниматься в кино, говорил, что она создана для него. Но бабушка испугалась за заработок и поэтому отказалась. Тогда она не до конца ещё понимала, что такое сниматься в кино.

Прошли годы. Только когда ей было не 18, а 60 лет, она стала понимать, что упустила, и очень жалела, что не попробовала себя. Вместе с тем она верила, что в нашей родне кто-то из внуков обязательно станет актером. Вот так и случилось, что я первая, кто полюбила всем сердцем театр и кино. Сейчас занимаюсь любимым делом, без которого не представляю свою жизнь». Карьера Елизаветы началась на первом курсе в академии искусств. Тогда девушку пригласили на съемку в «Семейных драмах». Сейчас она работает в Белорусском республиканском академическом театре юного зрителя, где художественным руководителем является Савицкий Владимир Константинович. Также Елизавета Фалей снимается в кино. В 2019 выйдет сериал на телеканале СТБ, в котором звезда сыграет главную героиню Галю – девушку, которая, несмотря на все препятствия, борется за свое счастье.

Сергей Басок

Дата рождения: 3 февраля 1987 г. В 2015 году окончил Институт театрального искусства (мастерская В. В. Мирзоева). К профессии актера Сергей пришел не сразу. Изначально десять лет он жил карьерой футболиста, которую вынужденно оставил после того, как получил травму колена. Тогда он понял, что мечта о футболе неосуществима, и решил больше времени уделять учебе, чтобы поступить в университет. В 11 классе Сергей ушел из команды, получив второй взрослый разряд по футболу. После окончания школы Сергей Басок увлекся юриспруденцией, но в конечном итоге поступил в Киевский славистический университет. «В период учебы работал официантом, барменом, все было в моей жизни. Когда закончил университет, начал заниматься маленьким бизнесом – из Китая пытался возить вещи. Параллельно, пока учился, работал помощником директора производственного отдела. Занимался закупками». Большой путь пройден перед актерской карьерой, и только к 25 годам наш герой нашел себя в данной сфере. Подруга Сергея отправила его анкету в шоу «Маша и модели», после чего его позвали на сам проект. Почувствовав интерес к данному направлению, он решил пойти на актерские курсы Владимира Горянского и Натальи Варлей и поступил в Институт театрального искусства. В 2019 году мы увидим Сергея в сериале «За витриной» в роли Андрея. Ранее актер снимался в проектах «Стоматолог», «Притяжение» и других. Больше по теме: «За витриной»: дата выхода мелодраматического сериала

Ксения Мишина

Дата рождения: 18 июня 1989 г. Известная актриса Ксения Мишина родилась и выросла в городе Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет (мастерская Д. М. Богомазова). В 2007 году Ксения Мишина стала вице-мисс на конкурсе красоты «Севастопольская красавица». Также она была удостоена специального приза от зрителей. Во время учебы в театральном вузе Ксения Мишина впервые снялась в кино в 2014 году. После окончания университета девушка стала актрисой Киевского академического Молодого театра. Известность пришла после главной роли в мелодраме «Искушение». В 2019 году мы увидим Ксению Мишину в сериале «Крепостная» и «За витриной».

Наталка Денисенко

Дата рождения: 17 декабря 1989 г. Украинская актриса театра, кино и дубляжа, также диктор и телеведущая. Родилась в Чернигове. Наталка окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. В 2011–2012 г. выпустила две авторские телепередачи: «Люди, які змінили світ», «Життя звичайних людей». В кино Наталка дебютировала в 2011 году, снявшись в сериале «Дневники Темного». Следующие четыре года играла в сериалах «Два Ивана», «Сашка», «Лабиринты судьбы». В 2015 году актриса сыграла в мелодраме «Клан ювелиров». Уже совсем скоро, зрители телеканала СТБ увидят Наталку в сериалах «За витриной» и «Крепостная».

Дмитрий Чернов

Дата рождения: 6 декабря 1982 г. (Запорожье)

Окончил Днепропетровское государственное театральное училище. С 2002 года – актер Национального драматического театра имени Ивана Франко. В театр его взял сам Б. С. Ступка. Дмитрий отметил: «Мне с ним очень повезло, благодарен судьбе и пространству за эту встречу. Повезло, что он давал роли в его спектаклях. Я имел возможность, помимо исполнения, наблюдать за мастером, учиться, впитывать шарм и театральную магию, которую он излучал. У нас сложились теплые отношения и за сценой, он меня любил и внимательно наблюдал за моим ростом, подсказывал, ничего не навязывал, но мудро направлял на путь истинный. Могу сказать, что он занял в моем сердце особое место».

Спектаклем-талисманом и «первой любовью» считает «Братья Карамазовы» по Достоевскому. Дмитрий очень любит творчество этого писателя. В спектакле сыграл главную роль – Алешу Карамазова, после чего получил «Киевскую пектораль» за лучший актерский дебют: «Сейчас в театре у меня достаточно ролей, что лично мне нравится, они все разноплановые и растягивают мой актерский диапазон». Для Дмитрия Чернова сверхзадача – быть разным как в театре, так и в кино.

Константин Данилюк

Дата рождения: 7 июля 1969 г. Константин Данилюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В далеком 1988 году начал играть на сцене киевского театра «Квадрат». В 2005 году Константин полностью ушел в съемки сериалов. Еще с детства Константин знал, что станет актером. Поэтому сразу после окончания школы он подал документы в Днепропетровское театральное училище. В 1988 году начал работать по профессии в театре-студии «Черный квадрат». Несколько десятков ролей в спектаклях, более шестидесяти главных и второстепенных ролей в фильмах и сериалах. Он по праву может называться профессионалом с большой буквы и человеком, который достиг своей цели усердной работой. Константин снимался много и часто, брался даже за эпизодические, второстепенные роли. Известность звезде принесла роль в популярном сериале «Возвращение Мухтара – 2». Самые популярные проекты актера: «Возвращение Мухтара – 2», «Когда прошлое впереди», «Певица», «Райское место».

Андрей Фединчик

Дата рождения: 25 февраля 1985 г. В детстве Андрей Фединчик был актером Детского театра-студии пантомимы «Диваки». В 2005 году окончил актерское отделение театрального факультета Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. После вуза поступил в труппу Муниципального театра «Київ». Уже более десяти лет снимается в кино. Дебютировал в 2006 году в фильме «Городской романс». Первая главная роль – в военной драме «1941» (Мирон). Андрей Фединчик также сыграл в продолжении фильма «1942». Самые популярные работы актера: «1941», «1942», «Любовник для Люси», «Порох и дробь», «Вернешься – поговорим», «По законам военного времени». И уже совсем скоро мы увидим актера в сериале «За витриной» на телеканале СТБ.

Оксана Сташенко

Дата рождения: 24 октября 1966 г. Оксана Сташенко – российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. Еще с детства Оксана Сташенко тяготела к творчеству. Будущая актриса устраивала концерты для близких, участвовала на утренниках в садике и школе. В 15 лет поступила в Саратовское театральное училище и отправилась работать в театре (по направлению). Два с половиной года Оксана провела на сцене провинциальных театров, а в 1989 году приехала на встречу однокурсников и неожиданно для себя получила приглашение играть в комедии М. Ю. Задорнова «Последняя попытка». Актриса считает, что именно после этого карьера пошла по нарастающей. Самой популярной и любимой зрителями ролью актрисы является Жанетта в «Возвращении Мухтара». Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ