У чому схожість Сергія Баска з головним героєм серіалу «За вітриною»? Які перешкоди стояли на шляху перед молодим актором? Адже іноді, щоб досягти того, чого хочеш, потрібно пройти нелегкий шлях – випробування на міцність перед зустріччю з мрією. Докладніше – в інтерв’ю із Сергієм Баском.

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Ви розповідали, що залишили все, щоб поїхати вчитися в Інститут театрального мистецтва. З якими труднощами довелося стикнутися?

Я залишив бізнес, роботи, пішов з реаліті-шоу в самий розпал і поїхав вчитися. Все з нуля… Там у мене були дуже тривалі та складні періоди життя, коли потрібно було працювати ночами і вчитися з 9 до 11 вечора. На додачу до цього другий і третій курс мені вже не оплачували, і я просто почав влазити у борги. Але через деякий час ситуація все-таки стабілізувалася і я закінчив виш.

Про що ви мріяли в той час? І як у вашому житті з’явився проект «За вітриною»?

Я завжди мріяв попрацювати з Михалковим. І так склалося, що він організовував курси, де навіть є гранти. Я здав іспит і мене взяли на випробувальний термін на 3 місяці. На той час в мене було багато боргів, які потрібно було якось віддавати, але я все одно почав навчатися паралельно в академії у Михалкова. У 2015 році закінчив навчання і поїхав додому. Після цього знову почав життя з нуля. У 2015 році я вже переїхав назад до Києва. Мене ніхто не знав. Півтора року жив у повному забутті, без роботи і можливості реалізації. Підробляв тим, що ліс рубав, займався всім, тільки не акторською діяльністю. І ось нарешті все змінилося. Режисер Валерій Шалига, заслужений артист України, затвердив мене на головну роль у фільмі «Замах на Петлюру». Потім у моєму житті з’явився проект «Стоматолог» на 2+2, знову головна роль, і вже після – мелодраматичний серіал «За вітриною». Я знаю, що головного героя шукали дуже довго. Мене затвердили, чому я був дуже радий.

Розкажіть про свого персонажа у серіалі «За вітриною», який він?

Дуже складний. Напевно, найскладніший в моєму житті. По-перше, він старший за мене, років так на десять. Для цього образу мене потрібно було трохи зістарити. В житті бороду я ніколи не носив. По-друге, в Андрія дуже драматичне життя. Він втратив кохану дружину, з якою вони разом будували бізнес. У неї була мрія – створити найкращий в світі Будинок моди (вона була архітектором будівель). Пара мала спільну мету. Коли кохана Андрія померла, її мрія залишилася разом з ним. Відомо, що Андрій зі своєю дружиною поїхали купатися (передісторія персонажа). Вона потонула, і він цього не побачив. Йому складно жити з тим, що він навіть не зміг врятувати свою кохану жінку. Він звинувачує себе в цьому. Вся драма персонажа будується на цій дуже сильній події, яка принесла йому стільки болю. Андрій продовжив втілювати загальну мрію, крім цього його вже більше нічого не цікавило. Він жив роботою, в реальності відчуваючи себе дуже самотнім. Галя – проста дівчина, яка прийшла працювати звичайною прибиральницею. Тільки вона змогла вдихнути в нього життя, яке заможні люди з драмою просто не помічають.

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Що у вас спільного з цим персонажем?

Спочатку я думав, що нічого, але потім знайшов схожість. В Андрія стільки всього намішано, що складно сказати. Мені просто грати бізнесмена, тому що є такий досвід. У цьому моменті я відчував себе комфортно, тут не потрібно було нічого вигадувати. Складно було грати, впускати в себе цю історію, сильну драму. Слава Богу, що в моєму житті такого горя не було, я нікому не побажаю відчути себе настільки самотнім, як відчувала себе ось ця людина до зустрічі зі своєю прекрасною Попелюшкою.

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