Дмитрию Чернову, Семену из сериала «За витриной», сегодня официально присвоили звание «Заслуженный артист Украины». Актер говорит, что роль в вышеуказанном проекте для него некий дебют. В картине «За витриной» он сыграл «не злодея» впервые! Специально для STB.UA актер рассказал немного больше о себе, о том, кто особенно его вдохновляет на новые свершения. Подробнее – в материале.

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Для Дмитрия Чернова роль в сериале «За витриной» открыла нового героя. Первый раз актер играл не персонажа-злодея. Напоминаем, что его герой Семен, преданный друг Андрея (Сергей Басок). Он постоянно переживает за то, чтобы общий проект был на плаву, как и его приятель. «За витриной» – это жизненная история, где зрители могли, просматривая сериал, узнать самих себя и свое отражение, плюс ко всему увлекательная история о новых приятных знакомствах, которые впоследствии перерастают в дружбу», – делится Дмитрий.

По словам актера, у него нет конкретного проекта, который привел к присвоению почетного звания «Заслуженный артист Украины»: «Это результат процесса, под названием творчество, мозаика работ и, конечно же, люди, у которых ты учишься и растешь».

Дмитрий Чернов рассказал, что радостную новость первым рассказал своей любимой супруге и маме. Поскольку они для него являются самыми дорогими людьми, которых он любит всем сердцем.

На творчество, на новые победы артиста вдохновляют вера в лучшее, хорошие книги, музыка, удачные работы коллег (в планетарном смысле) в театре и кино, конечно же, встречи и общение с интересными людьми.

Актер рассказал, что попал на роль очень просто. Главное дело, это прийти и попробовать свои силы. Режисер «За витриной» Мила Погребиская предложила ему роль Семена, сказав, что именно этот персонаж у нее в любимчиках!

Роль в сериале принесла Дмитрию и новых друзей. Речь идет в особенности о Елизавете Фалей (Галя) и Сергее Баске (Андрей): «Да, мы с Лизой и Сережей общаемся после проекта, последний – частый гость на моих спектаклях в театре Франко».

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Насчет следующей творческой вершины актер отвечает просто. На данный момент Дмитрий Чернов хочет работать исключительно с талантливыми людьми в театре и на съемочной площадке: «Для меня это уже радость и победа. Данная профессия – как экзамен. Так вот, я хочу всегда сдавать его на отлично».

Редакция сайта STB.UA поздравляет Дмитрия Чернова с присвоением звания «Заслуженный артист Украины» и от всей души желает новых творческих свершений!

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