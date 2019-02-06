Актер сериала «За витриной» Сергей Басок в детстве даже представить не мог, что будет работать в киноиндустрии. Осознание того, что это его истинное призвание, пришло только в 25 лет. Какой путь был пройден актером, прежде чем он понял, чем хочет заниматься в жизни. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью с Сергеем Баском.

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Расскажите немного о своем детстве, каким оно было?

Первое воспоминание с детства – я был очень непослушным ребенком. Когда мне было 4 года, мои родители разошлись. Долгое время я жил без отца, до 13 лет. Мама воспитывала двоих детей. Моя сестра рано родила, отца, по сути, у меня не было, и я проводил большую часть своего времени просто где-то гуляя. Мама работала на трех работах, и поэтому определенного надзора у меня не было. Ей говорили: «Следи за ним, потому что вырастет каким-то бандитом». Я был просто невыносимым ребенком, и меня надо было как-то усмирить, ведь я вечно умудрялся найти приключения на свою голову. Мама искала путь, который бы привел меня в правильное русло. Она постоянно задавала вопросы: «Что тебе нравится?». Моим первым серьезным увлечением стал футбол. Мама поняла, что таким важным фактором можно заменить мне прошлую жизнь. Ведь нужно было сделать все, чтобы ребенок начал адекватно себя вести. Меня отдали в футбольную школу, и начиная с 4 класса я посещал киевскую «Оболонь». СДЮШОР Смена – так назывался клуб. Я постоянно занимался футболом, моим кумиром был Андрей Шевченко. Тогда всегда пытался ровняться на него, у меня даже висело куча плакатов. Я ходил на матчи, пытался взять автограф. Где-то даже он есть до сих пор. Потом была профессиональная школа. Утром у нас начинались не занятия, не уроки, а утренняя тренировка, 4 урока, потом опять футбол. То есть целью моей жизни был футбол, я его обожал.

Так почему вы все-таки не стали футболистом?

В 11 лет я получил травму мениска и ушиб бедра. На то время таких операций, как сейчас, с камерами, не делали. Да и ребенку ее делать нельзя было. Около 6 месяцев я пролежал в больнице, а потом год была реабилитация. Врачи в один голос твердили: «Бросай футбол, у тебя сложная травма, профессиональным футболистом ты уже не станешь». И правда, я стал даже медленнее бегать. Целый год я просто смотрел, как мои товарищи тренируются, но потом понял, что мечта не станет реальностью, и принял решение больше времени уделять учебе, чтобы поступить в вуз. Тогда же я решил уйти из команды со вторым разрядом по футболу, ведь я около десяти лет жизни посвятил этому виду спорта. После окончания школы нужно было выбирать вуз. В то время я начал изучать юриспруденцию, но все-таки не поступил, считаю, что из-за коррупции. Но я очень благодарен сейчас этому! В конечном итоге я поступил в частный Киевский славистический университет. В период учебы успел поработать официантом, барменом… В общем, все было в моей жизни! Вот такая жизнь была, совсем не связанная с искусством.

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Как же вы пришли к актерской карьере?

В какой-то момент я познакомился с девочкой в социальных сетях. Сейчас эта девочка достаточно известная ведущая Алина Шаманская. Она работала на телеканале и отправила мои фотографии в реалити-шоу. Я просто ради смеха пошел туда и попал в финал. Полгода снимался в «Маша и модели» и начал тогда уже чувствовать кайф от съемок. Вскоре я решил пойти на курсы актерского мастерства Горянского и Варлей, они были очень популярны в то время. Оказалось, что они для поступления в Институт театрального искусства в Москве. Я об этом не знал, просто на них ходил. Моя подруга Катя Духленко, которую я привел на курсы, сказала, что будет сдавать экзамены ради интереса. И решил, что тоже попробую! Помню, что списал у нее историю даже. И так сложилось, что мы поступили! Она решила поехать, а я долго сомневался, ведь в Украине у меня был маленький бизнес, товары были закуплены из Китая, две работы. Я решил не ехать, ведь было и так все хорошо, но мечты об актерстве начали зарождаться. Мне позвонили с курсов, от президента фонда развития кино (это частный фонд который организовывал курсы). Мне предложили встретиться, чтобы поговорить о моем поступлении в институт в Москве. Я им объяснил, что не имею возможности поехать, на что мне сказали: «Ты же понимаешь, что это твой последний шанс стать актером?». Мне объяснили, что тут я уже не поступлю, ведь в 25 уже не берут в университет Карпенко-Карого. В ответ на мои сомнения поступило предложение полгода бесплатного обучения, чтобы я приехал и посмотрел, как все сложится.

Как отреагировала ваша мама на такое предложение?

Мама сказала, что в крайнем случае будет высылать мне еду. Мы понимали, что это вполне возможно – пересылать замороженную еду вечером из Украины, а утром в Москве встречать. Вот мы и решили на семейном совете, что я попробую учиться. Бросив все и передав бизнес другу, я уволился со всех работ, ушел из реалити-шоу в самый разгар и поехал вслед за своей мечтой!

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