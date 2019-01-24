Украинский мелодраматический сериал «За витриной» выйдет на телеэкраны уже 28 января. В профессиональную команду вошли известные актеры, среди которых Ксения Мишина. Биографию и фильмографию украинской актрисы читайте в материале.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в городе Севастополь, где провела все свое детство. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет (мастерская Д. М. Богомазова).

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Помимо актерского, девушка также получила модельный опыт. В 2007 году Ксения Мишина стала вице-мисс на конкурсе красоты «Севастопольская красавица». Даже несмотря на то, что рост девушки 168 см, она смогла пройти кастинг и в дальнейшем заполучить любовь зрителя.

До этого Ксения получала образование экономиста, ведь родители были против актерской специальности. Однако желание стать артисткой было непреодолимым, и на четвертом курсе девушка уехала в Киев поступать в театральный университет. Уже в студенческие годы Ксения получила первый опыт съемок в кино в боевике «Раскаленный периметр».

После окончания университета девушка стала актрисой Киевского академического Молодого театра. Известность пришла после главной роли в мелодраме «Искушение», где она сыграла незаконнорожденную дочь олигарха. С 2016 количество работ стремительно начало расти. Ксения снялась более чем в 10 фильмах и сериалах. Среди них «Наследница поневоле», «Город влюбленных», «Линия света», «Радуга в небе», «Дом на холодном ключе» и другие. Уже в 2019 году зритель увидит Ксению Мишину в украинском сериале «За витриной» и костюмированном мелодраматическом сериале «Крепостная».

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Сейчас актриса совмещает роли в кино и в Киевском академическом Молодом театре.

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