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«Выбор матери»: что ждет зрителей в 3 и 4 сериях сериала на телеканале СТБ

28.07.2020

Сегодня, в 20:15 в эфир СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Выбор матери». Молодая женщина Елена пытается спасти свою ученицу Инну, которую регулярно избивали родители. Однако на пути Елены постоянно возникают различные препятствия, из-за которых она не может увезти  Инну в Амстердам. Что ждет зрителей в 3 и 4 сериях, читайте в нашем материале.

выбор матери

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В 3 и 4 сериях сериала «Выбор матери» вы узнаете:

  • Почему милиция пытается закрыть дело об исчезновении Инны Марчук?
  • Почему мама Инны запретила искать свою собственную дочь?
  • Кто поможет Елене и приютит ее на ночь с больной Инной?
  • К кому обратится Елена за финансовой помощью?
  • Почему Инну срочно госпитализировали?

Смотрите онлайн Выбор матери – 3 серия сериала Выбор матери
Смотрите онлайн Выбор матери – 4 серия сериала Выбор матери

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