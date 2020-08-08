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«Выбор матери»: кто совершит нападение на Елену и Инну?

08.08.2020

Сегодня в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 9 и 10 серии сериала «Выбор матери». В этих эпизодах Марине удастся поговорить со своей дочерью, однако отношения между ними очень натянуты. Также правда об Инне станет известна приемной матери Елене. Сможет ли женщина понять свою дочь и оправдать ее поступок? Как будут развиваться события дальше? И главное, кто помешает вывезти Инну в Амстердам, смотрите сегодня в сериале.

выбор матери

Больше по теме: «Выбор матери»: актеры драматического сериала

В 7 и 8 сериях сериала «Выбор матери» вы узнаете:

  • Захочет ли Инна вернуться к своей родной матери?
  • Почему Инна убежала от Елены?
  • Что расскажет полиции Инна Марчук?
  • Удастся ли Елене вывезти Инну в Амстердам?
  • Кто совершит нападение на Елену и Инну по дороге из аэропорта?

Video: «Выбор матери»: кто совершит нападение на Елену и Инну?

Сериал Выбор матери - 9, 10 серии от 30 сентября 2019. Описание, сюжет 9 серии, 10 серии Выбор матери - что будет в фильме Выбор матери 30.09.2019

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