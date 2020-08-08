«Вибір матері»: хто скоїть напад на Олену та Інну?
08.08.2020
Сьогодні о 21:15 у ефір телеканалу СТБ вийдуть 9 та 10 серії серіалу «Вибір матері». У цих епізодах Марині вдасться поговорити зі своєю дочкою. Однак відносини між ними дуже натягнуті. Також правда про Інну стане відома названій матері Олени. Чи зможе жінка зрозуміти свою дочку та виправдати її вчинок? Як будуть розвиватися події далі? І головне, хто завадить вивезти Інну в Амстердам, дивіться сьогодні в серіалі.
Більше на тему: «Вибір матері»: актори драматичного серіалу
У 7 і 8 серіях серіалу «Вибір матері» ви дізнаєтеся:
- Чи захоче Інна повернутися до своєї рідної матері?
- Чому Інна втекла від Олени?
- Що розповість поліції Інна Марчук?
- Чи вдасться Олені вивезти Інну в Амстердам?
- Хто скоїть напад на Олену та Інну по дорозі з аеропорту?
Video: «Вибір матері»: хто скоїть напад на Олену та Інну?
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