«Вибір матері»: що чекає глядачів у 3 та 4 серіях серіалу на телеканалі СТБ
28.07.2020
Сьогодні, о 20:15 в ефір СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Вибір матері». Молода жінка Олена намагається врятувати свою ученицю Інну, яку регулярно били батьки. Однак на шляху Олени постійно виникають різні перешкоди, через які вона не може відвезти Інну в Амстердам. Що чекає глядачів у 3 і 4 серіях, читайте в нашому матеріалі.
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У 3 і 4 серіях серіалу «Вибір матері» ви дізнаєтеся:
- Чому міліція намагається закрити справу про зникнення Інни Марчук?
- Чому мама Інни заборонила шукати власну дочку?
- Хто допоможе Олені та прихистить її на ніч із хворою Інною?
- До кого звернеться Олена по фінансову допомогу?
- Чому Інну терміново госпіталізували?
Дивіться онлайн Вибір матері – 3 серія серіалу Вибір матері
Дивіться онлайн Вибір матері – 4 серія серіалу Вибір матері
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