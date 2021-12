Дивіться новий 2 сезон детективного серіалу «Швабра» на телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 20:15. За сюжетом головна героїня серіалу «Швабра» ― колишня шкільна вчителька математики Анна Миколаївна, яку позаочі прозвали Шваброю, ― допомагає капітану поліції Вершиніну розслідувати найскладніші злочини за допомогою математичних формул та алгоритмів. Та чи може математика вирахувати кохання? Детальніше про акторів серіалу «Швабра»-2 читайте в матеріалі.

Талановита математикиня Анна Миколаївна працювала шкільною вчителькою, поки не зустріла капітана Вершиніна. Волею долі вона починає допомагати Вершиніну розслідувати складні злочини за допомогою математичних методів. Головні інструменти слідчого ― багаторічний досвід і основи криміналістики, Анни Миколаївни ― бездоганні знання математичних методів, формул і моделей. До них долучаються судмедекспертка Катя і старший лейтенант Діма, які допомагають у розслідуваннях. Між Анною та капітаном спалахує кохання, і в них складаються серйозні стосунки. Проте в серіалі з’являється таємничий «фатум», який планомірно нищить життя героїв і залишається невловимим та незрозумілим.

Те, що Олександра стане актрисою, її батьки зрозуміли ще в дитинстві, коли в 3-му класі дівчинка почала відвідувати дитячий музичний театр Галини Вишневської. Однак після школи Олександрі не вдалося вступити на акторський і, за порадою матері, вона пішла навчатися на режисера. Однак мрію стати актрисою не втратила й через два роки все ж стала студенткою Щукінського театрального інституту. Проте після закінчення навчання з роботою було дуже скрутно. Тому дівчина почала працювати ведучою на телебаченні.

Кінокар’єра почала складатися тільки в 2010 році, коли Олександра отримала роль у серіалі «Школа», за яку згодом була номінована на «ТЕФІ».

Батьки Антона мріяли, щоб їхній син отримав «серйозну» спеціальність. Однак він із дитинства мріяв про кар’єру актора. Вступити до столичного вишу одразу не вдалося, тоді Антон поїхав до Ярославського театрального інституту. Через пів року опинився в Санкт-Петербурзі, служив у театрі, проте стати студентом місцевого інституту не вдалося. Антон повернувся до Ярославля, але його місце виявилося зайнятим. Зрештою він отримав диплом Саратовського театрального училища, після закінчення якого був прийнятий у трупу місцевого ТЮГу ім. Ю. Кисельова.

Знаменитим Антон став після кримінальних фільмів і серіалів. Не дивно, адже такому показному та імпозантному чоловікові навперебій пропонували ролі кримінальних авторитетів і людей у погонах.

За освітою Анна Кузіна ― літературний критик і журналіст. Однак успіху досягла в акторській кар’єрі. Шлях до слави був досить складним. Анна не змогла вступити до театрального ні в Києві, ні в Москві. Тому, щоб не втрачати час, стала студенткою Київського політехнічного інституту. Але мрію про акторство не облишила: будучи студенткою, вступила до театральної студії імпровізації «Чорний квадрат». На сцені талановиту дівчину помітив художній керівник театру «Дах» і запросив у спектакль «Шельменко-денщик». Це стало відправною точкою до успіху молодої актриси. Нині Анну кличуть на знімання багатьох фільмів та серіалів. У неї практично немає вільного часу.

Олександр Рудько здобув освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Працював у Київському ТЮГу на Липках, а також у Київському вільному театрі. Олександр ― великий професіонал і всебічно розвинена особистість. Він чудово вміє і фехтувати, і танцювати народні танці. Першою його роботою в кіно стала епізодична роль у фільмі «Арифметика підлості» (2011). З того моменту регулярно отримує пропозиції для зйомок.

Сергій Сипливий ― популярний український актор. Закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. З 1987 року працює в Київському драматичному академічному театрі на Подолі. Він створив кілька десятків приголомшливих образів. У кіно дебютував у 1998 році, зігравши у фільмі «Бери шинель». Нині Сергія постійно запрошують зніматися. Він став одним з найпопулярніших акторів не тільки в Україні, а й за кордоном.

Іван Тамашев ― зовсім юний актор, проте за його плечима вже чималий досвід у зйомках. Він зіграв ролі в шести серіалах, а також брав участь у кількох телевізійних проєктах. До речі, Іван брав участь в одному з сезонів кулінарного шоу на телеканалі СТБ «МастерШеф. Діти».

Олександр Крижанівський ― актор, режисер, заслужений артист України. Народився 13 жовтня 1957 року в Києві. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, пізніше навчався в ГІТІСі у Школі драматичного мистецтва. Почав кар’єру актора театру і кіно з 1970 року і продовжує досі. Змінив кілька труп у різних театрах. Нині ― режисер та художній керівник Нового драматичного театру на Печерську (з 1999 року). У нього є дружина Тамара Плашенко та син Володимир.

6 грудня відбудеться прем’єра 2 сезону серіалу «Швабра». Нові серії виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

