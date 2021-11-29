6 грудня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра другого сезону гучного серіалу «Швабра» виробництва Mamas Film Production. Антон Батирєв та Олександра Ребенок знову повертаються в головних ролях у продовженні гостросюжетної стрічки.

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У довгоочікуваному 2 сезоні «Швабри» на Анну Миколаївну Швабрину та капітана Вершиніна чекають нові виклики. Математичні знання та навички криміналіста тепер покажуть новий рівень розкриття злочинів. Крім того, стосунки між головними героями все більше набирають обертів.

«Головні герої нашого проєкту ― це Швабра і математика, а математика ― це нескінченність. Тому на другий сезон ми дуже чекали. У нас з’являться нові герої, нові локації, які ще ніхто не використовував для зйомок, новий персонаж ― талановитий актор із Німеччини, який ніколи не знімався на території України. Сама Швабра перестане бути людиною у футлярі, виявить свої жіночі якості, з’явиться в несподіваних для глядачів пікантних сценах», ― розповідає режисер-постановник проєкту Тарас Дудар.

У фільмі буде 8 серій, які виходитимуть по дві о 20:15 з понеділка по четвер. Творці серіалу планують підняти градус не тільки в стосунках героїв, а й у складності викликів, які постануть перед ними.

«Швабра» 2 сезон: графік виходу серій

1 і 2 серія ― 6 грудня;

3 і 4 серія ― 7 грудня;

5 і 6 серія ― 8 грудня;

7 і 8 серія ― 9 грудня.

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6 грудня відбудеться прем’єра 2 сезону серіалу «Швабра». Нові серії виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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