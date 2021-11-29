6 декабря в 20:15 на СТБ состоится премьера второго сезона громкого сериала «Швабра» производства Mamas Film Production. Антон Батырев и Александра Ребенок снова возвращаются в главных ролях в продолжении остросюжетной картины.

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В долгожданном 2 сезоне «Швабры» Анну Николаевну Швабрину и капитана Вершинина ждут новые вызовы. Математические знания и навыки криминалиста покажут новый уровень раскрытия преступлений. Кроме того, отношения между главными героями все больше набирают обороты.

«Главные герои нашего проекта ― это Швабра и математика, а математика ― это бесконечность. Поэтому второй сезон мы очень ждали. У нас появятся новые герои, новые локации, которые еще никто не использовал для съемок, новый персонаж ― талантливый актер из Германии, который никогда не снимался на территории Украины. Сама Швабра перестанет быть человеком в футляре, проявит свои женские качества, появится в неожиданных для зрителей пикантных сценах», ― рассказывает режиссер-постановщик проекта Тарас Дудар.

В фильме будет 8 серий, которые будут выходить по две в 20:15 с понедельника по четверг. Создатели сериала планируют поднять градус не только в чувствах героев, но и в сложности предстоящих вызовов.

«Швабра» 2 сезон: график выхода серий

1 и 2 серия ― 6 декабря;

3 и 4 серия ― 7 декабря;

5 и 6 серия ― 8 декабря;

7 и 8 серия ― 9 декабря;

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6 декабря состоится премьера 2 сезона сериала «Швабра». Новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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