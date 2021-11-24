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Известна дата премьеры второго сезона сериала «Швабра»

24.11.2021

6 декабря на СТБ состоится премьера второго сезона нашумевшего сериала «Швабра» производства Mamas Film Production. На СТБ зрители будут следить за продолжением любимой детективной истории с Антоном Батыревым и Александрой Ребенок в главных ролях.

Швабра 2 сезон дата выхода

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В долгожданном продолжении сериала Анну Николаевну Швабрину и капитана Вершинина ожидают новые вызовы. Повысится не только градус отношений между ними, но и сложность криминальных дел. Как и прежде, главный козырь Швабры ― безупречное знание математических методов, формул и моделей, а капитана ― понимание основ криминалистики, многолетняя практика и сильная команда.  Казалось бы, все они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу герои попытаются найти ответы в самых сложных и опасных задачах. Как развиваются отношения Швабры и Вершинина? Кто или что такое «фатум»? Зрители узнают ответы совсем скоро! 

Швабра 2 сезон

«Главные герои нашего проекта ― это Швабра и математика, а математика ― это бесконечность. Поэтому второй сезон мы очень ждали. У нас появятся новые герои, новые локации, которые еще никто не использовал для съемок, новый персонаж ― талантливый актер из Германии, который никогда не снимался на территории Украины. Сама Швабра перестанет быть человеком в футляре, проявит свои женские качества, появится в неожиданных для зрителей пикантных сценах, ― рассказывает режиссер-постановщик проекта Тарас Дударь. ― Очень вырастет градус дел, над которыми работают герои, ― от бытовых коммунальных историй про счетчики до дел вселенского масштаба! Еще в первом сезоне никто не знал, что такое “фатум”. Это организация, вирус или человек? Совсем скоро мы раскроем интригу. Второй сезон будет хорошим!»

Швабра 2 сезон

Производством сериала занималась студия Mamas Film Production. Во 2 сезоне сериала «Швабра» будет 8 серий. Режиссер картины ― Тарас Дударь, оператор-постановщик ― Александр Земляной, сценаристы ― Алексей Френкель и Владимир Боровой.

«Швабра 2 сезон ― актеры

  • Александра Ребенок
  • Антон Батырев
  • Владимир Корнеев
  • Анна Кузина
  • Александр Рудько
  • Александр Крыжановский
  • Сергей Сипливый
  • Иван Тамашев
  • Людмила Загорская и др.

Премьера 2 сезона сериала «Швабра» состоится 6 декабря. Новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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