6 грудня на СТБ відбудеться прем’єра другого сезону гучного серіалу «Швабра» виробництва Mamas Film Production. У будні глядачі стежитимуть за продовженням улюбленої детективної історії з Антоном Батирєвим та Олександрою Ребенок у головних ролях.

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У довгоочікуваному продовженні серіалу Анну Миколаївну Швабрину та капітана Вершиніна чекають нові виклики. Підвищиться не лише градус стосунків між ними, а й складність кримінальних справ. Як і раніше, головний козир Швабри ― бездоганне знання математичних методів, формул та моделей, а капітана ― розуміння основ криміналістики, багаторічна практика і сильна команда. Здавалося б, усі вони абсолютно різні, але саме завдяки цьому союзу герої спробують знайти відповіді в найскладніших і найнебезпечніших завданнях. Як розвиватимуться стосунки Швабри та Вершиніна? Хто чи що таке «фатум»? Глядачі дізнаються відповіді зовсім скоро!

«Головні герої нашого проєкту ― це Швабра і математика, а математика ― це нескінченність. Тому на другий сезон ми дуже чекали. У нас з’являться нові герої, нові локації, які ще ніхто не використовував для зйомок, новий персонаж ― талановитий актор із Німеччини, який ніколи не знімався на території України. Сама Швабра перестане бути людиною у футлярі, виявить свої жіночі якості, з’явиться в несподіваних для глядачів пікантних сценах, ― розповідає режисер-постановник проєкту Тарас Дудар. ― Дуже зросте градус справ, над якими працюють герої, ― від побутових комунальних історій про лічильники до справ світового масштабу! Ще в першому сезоні ніхто не знав, що таке “фатум”. Це організація, вірус чи людина? Незабаром ми розкриємо інтригу. Другий сезон буде гарним!»

Зніманням займалася студія Mamas Film Production. У 2 сезоні серіалу «Швабра» буде 8 серій. Режисер ― Тарас Дудар, оператор-постановник ― Олександр Земляний, сценаристи ― Олексій Френкель і Володимир Боровий.

«Швабра» 2 сезон ― актори

Олександра Ребенок

Антон Батирєв

Анна Кузіна

Олександр Рудько

Володимир Корнєєв

Сергій Сипливий

Іван Тамашев

Людмила Загорська та ін.

Прем’єра 2 сезону серіалу «Швабра» відбудеться 6 грудня. Нові серії виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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