20 грудня на СТБ відбудеться прем’єра найочікуванішого серіалу цієї зими «Кава з кардамоном», знятого за мотивами роману Наталії Гурницької «Мелодія кави в тональності кардамону». Глядачі поринуть у життя звичайної дівчини, яка закохалася і пішла за покликом серця, переживуть з героїнею її щастя, осуд суспільства та горе.

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Телеканал СТБ оголосив дату виходу серіалу. Уже 20 грудня о 20:15 у прайм-таймі телеканалу ви зможете насолоджуватися новою історією кохання «Кава з кардамоном», головні ролі в якій зіграли незрівнянна українська акторка театру і кіно Олена Лавренюк та польський актор Павел Делонг.

У центрі сюжету – заборонене кохання української дівчини Анни та вдвічі старшого одруженого польського шляхтича Адама. Глибокі трепетні почуття розвиваються на тлі революційних подій 1848–1849 років – у часи «Весни народів». Сама книга пронизана палкими емоціями, і екранізація на сто відсотків передає відчуття читача.

Також сьогодні був презентований постер історичного серіалу.

У серіалі також знялися: Тарас Цимбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаєва, Софія Бровко, Анастасія Остреїнова, Павло Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородіна, Ніні Набока, Віталій Ажнов, Павло Костіцин, Антик Павліцьки, Бартек Капшиковський, Олена Лазович, Валерія Чайковська. Режисером виступила Ірина Громозда.

Серіал «Кава з кардамоном» виходитиме на телеканалі СТБ одразу по дві серії у будні о 20:15.

Історична драма буде доступна у двох форматах, відвертішу версію ви зможете подивитися на YouTube.

Video: Оприлюднили дату прем’єри історичного серіалу «Кава з кардамоном» На СТБ 20 грудня виходить новий серіал Кава з кардамоном із Альоною Лавренюк. Не пропустіть довгоочікувану прем'єру серіалу Кава з кардамоном на СТБ.

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