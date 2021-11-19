У грудні 2021 року на СТБ вийде довгоочікувана екранізація роману львівської письменниці Наталії Гурницької ― «Кава з кардамоном», головні ролі в якій зіграли Олена Лавренюк та Павел Делонг. Який сюжет серіалу і що покажуть у «Каві з кардамоном» ― читайте в матеріалі.

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«Кава з кардамоном» ― це драматична історія забороненого кохання українки та польського шляхтича, що розгортається у Львові ХІХ століття, за часів «Весни народів».

Серіал розповість про стосунки молодої дівчини, дочки священника, яка пов’язала своє життя з набагато старшим одруженим шляхтичем. Їхні стосунки ― нечуваний для XIX століття вчинок ― набули розголосу, тому головні герої зіткнулися з осудом.

Головну роль зіграла актриса Олена Лавренюк, а її партнером став польський секс-символ, актор Павел Делонг.

Автори сценарію не пошкодували головну героїню, і їй доведеться пережити чимало: і осуд, і зраду, і кохання, і ненависть…

У серіалі порівняно з оригінальним романом введено нові сюжетні лінії, і ми побачимо ще цікавішу історію.

У «Каві з кардамоном» з’являться відомі актори Тарас Цимбалюк, Ганна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаєва, Софія Бровко, Анастасія Остреїнова, Павло Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородіна, Ніна Набока, Віталій Ажнов, Павло Костіцин та ін. Режисеркою стала Ірина Громозда.

«Кава з кардамоном» ― сюжет і опис серій

Галичина 40-х років ХІХ століття. Донька священника ― 20-річна Анна ― живе у тітки Стефанії в Жовкві, що під Львовом. З родини в Анни залишився тільки брат Андрій, що вчиться в семінарії і планує стати священником, як їхній покійний батько. Тітка хороша, добра жінка, проте її чоловік, вуйко Павло, має нелегкий характер і понад усе прагне вигоди. В родині тітки життя Анни змінюється тільки на гірше, проте вона приймає долю без нарікань. Аж поки ситуація не змінюється…

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Серіал «Кава з кардамоном» виходить у грудні 2021 року. Глядачі телеканалу СТБ побачать по дві серії з понеділка по четвер о 20:15.

Історична драма буде доступна у двох форматах, відвертішу версію ви зможете подивитися на YouTube.



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