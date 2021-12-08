20 грудня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра довгоочікуваного серіалу «Кава з кардамоном». Екранізація відомого роману вразить глядачів правилами життя в 19 столітті. У серіалі зіграли відомі харизматичні зірки, які проявили всі свої таланти, щоб втілити чуттєвість твору. Які актори зіграли в серіалі «Кава з кардамоном» ― читайте в матеріалі.

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Олена Лавренюк ― Анна

Олена Лавренюк народилася 18 грудня 1985 року. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Вона зіграла у таких фільмах, як «11 дітей з Моршина», «Синевир», «Іноземець», «Жіночий лікар», «DZIDZIO Контрабас» та ін. Крім кар’єри акторки, має досвід на ТБ ― була ведучою на одному з українських каналів. Одружена з кінопродюсером Сергієм Лавренюком, із яким виховує двох доньок.

Павел Делонг ― Адам

Польський актор Павел Делонг народився 29 квітня 1970 року. Закінчив Краківську академію театрального мистецтва у 1993 році. Його дебют на сцені відбувся того ж року в спектаклі «Na szkle malowane». Грав ще у чотирьох різних театрах. Роль у фільмі «Список Шиндлера» 1993 року принесла йому світову славу і, фактично, зробила секс-символом Польщі. У нього є сестра Дорота ― актриса і телеведуча, і син Павло від цивільної дружини Катержини Гайдарської. Офіційно одруженим ніколи не був. Його нещодавні фільми ― «У тилу ворога» та «Легенда Феррарі».

Тарас Цимбалюк ― Андрій

Тарас Цимбалюк народився 16 грудня 1989 р. Навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Його кар’єра почалася в 2011 році із другорядної ролі в містичному серіалі «Щоденники темного». Проте прославила його роль Гюльхана в «Останньому яничарі». Відтоді Тарас Цимбалюк став бажаним гостем у ток-шоу і затребуваним актором у фільмах та серіалах. Прогриміли його ролі в «Чорному вороні», серіалах «Невірна», «Спіймати Кайдаша» та «Кріпосна», де його герой залишається в 4 сезонах. Одружений із Тіною Цимбалюк ― візажисткою і блогеркою.

Олена Лазович ― Стефа

Акторка і режисерка Олена Лазович народилася 2 лютого 1977 року. Навчалася в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Зараз ― акторка трупи «Нового драматичного театру на Печерську». Відома за ролями у стрічках «Жіночий лікар», «Повернення мухтара»-7, «Територія краси», «Колишня».

Олег Мосійчук ― Вітольд

Актор і режисер, заслужений артист України Олег Мосійчук народився 9 квітня 1960 року. 1979 року закінчив Дніпропетровське театральне училище, 1993 року ― Київський інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Працював у Рівному і Тернополі, був головним режисером Чернівецького музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської. З 2004 року ― головний режисер Тернопільського українського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Найсвіжіші його кіноролі ― у стрічках «Слов’яни», «Улюблена вчителька», «Недотуркані». Одружений з акторкою та народною артисткою України Ярославою Мосійчук, вони виховують доньку Анну.

Леся Самаєва ― пані Горова

Акторка, телеведуча й заслужена артистка України Леся Самаєва народилася 28 червня 1975 року. В 1996 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Членкиня трупи Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі. Останні кінороботи ― «Пекельна хоругва, або Різдво козацьке», «Скажене весілля» 1 і 2, «Хайтарма», «Рідня», «Останній день війни».

Анастасія Остреїнова ― Юзя Горова

Анастасія Остреїнова народилася 29 червня 1993 року. Вступила відразу на два факультети Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Здобула популярність завдяки ролі в серіалі «Медфак», зіграла у фільмах «Злегка прочинені двері» та «Івана Купала», серіалах «Будиночок на щастя» та «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Її чоловік ― зірка серіалу «Кріпосна» Олександр Печериця, старший на 11 років. Виховують маленького сина.

Софія Бровко ― Любка

Актриса Софія Бровко народилася 18 серпня 1993 року. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, а потім ГІТІС. Відома ролями в серіалах «Жіночий лікар»-2 та «Жіночі секрети», зіграла в стрічці «Лія-чемпіонка».

Віталій Ажнов ― Маркіян

Віталій Ажнов народився 27 квітня 1993 року. У 2015 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, викладає сценічне мовлення в театральному університеті. Працює у трупі театру ім. І. Франка. Знявся в стрічках та серіалах «Булатов», «І будуть люди», «Вірити», «Мавки», «Гуцулка Ксеня» та ін.

Дорота Делонг

Польська акторка Дорота Делонг народилася 7 серпня 1972 року у Кракові. Закінчила вищу державну театральну школу у Вроцлаві. Стала відома як журналістка, ведуча та акторка театру й кіно. Зіграла в стрічках «Планета синглів», «Резиденція» та ін.

Також у серіалі зіграли Ніна Грива, Людмила Смородіна, Ніна Набока, Павло Костіцин, Олена Лазович, Валерія Чайковська, Павло Алдошин, Анна Чесляк, Олег Стальчук.

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20 грудня відбудеться прем’єра серіалу «Кава з кардамоном». Нові серії виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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