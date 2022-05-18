С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ зритель вновь может увидеть нашумевший сериал «Кофе с кардамоном». Экранизация известного романа поразила правилами жизни в 19 веке. В сериале сыграли известные харизматичные звезды, проявившие все свои таланты, чтобы воплотить чувственность произведения. Какие актеры сыграли в сериале «Кофе с кардамоном» ― читайте в материале.

Елена Лавренюк ― Анна

Елена Лавренюк родилась 18 декабря 1985 года. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Она сыграла в фильмах «11 детей из Моршина», «Синевир», «Иностранец», «Женский врач», «DZIDZIO Контрабас» и др. Кроме карьеры актрисы имеет опыт работы на ТВ ― была ведущей на одном из украинских каналов. Замужем за кинопродюсером Сергеем Лавренюком, с которым воспитывает двух дочерей.

Павел Делонг ― Адам

Польский актер Павел Делонг родился 29 апреля 1970 года. Окончил Краковскую академию театрального искусства в 1993 году. Его дебют на сцене состоялся в том же году в спектакле «Na szkle malowane». Играл еще в четырех разных театрах. Мировую славу ему принесла роль в фильме «Список Шиндлера» 1993 года, которая сделала его, фактически, секс-символом Польши. У него есть сестра Дорота, актриса и телеведущая, и сын Павел от гражданской жены Катержины Гайдарской. Официально женат никогда не был. Его недавние фильмы ― «В тылу врага» и «Легенда Феррари».

Тарас Цымбалюк ― Андрей

Тарас Цымбалюк родился 16 декабря 1989 года. Учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Его карьера началась в 2011 году со второстепенной роли в мистическом сериале «Дневники темного». Однако прославила его роль Гюльхана в «Последнем янычаре». С тех пор он стал желанным гостем в ток-шоу и востребованным актером в фильмах и сериалах. Прогремели его роли в «Черном вороне», сериалах «Неверная», «Поймать Кайдаша» и «Крепостная», где его герой остается в 4 сезонах. Женат на Тине Цимбалюк ― визажистке и блогере.

Елена Лазович ― Стефа

Актриса и режиссер Елена Лазович родилась 2 февраля 1977 года. Училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Сейчас актриса труппы «Нового драматического театра на Печерске». Известна по ролям в картинах «Женский врач», «Возвращение мухтара»-7, «Территория красоты», «Бывшая».

Олег Мосийчук ― Витольд

Актер и режиссер, заслуженный артист Украины Олег Мосийчук родился 9 апреля 1960 года. В 1979 году окончил Днепропетровское театральное училище, в 1993 году ― Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. Работал в Ровно и Тернополе, был главным режиссером Черновицкого музыкально-драматического театра им. О. Кобылянской. С 2004 года ― главный режиссер Тернопольского украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Последние его кинороли ― в фильмах «Славяне», «Любимая учительница», «Недотуркані». Женат на актрисе и народной артистке Украины Ярославе Мосийчук, они воспитывают дочь Анну.

Леся Самаева ― пани Горовая

Актриса, телеведущая и заслуженная артистка Украины Леся Самаева родилась 28 июня 1975 года. В 1996 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. Актриса труппы Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу. Ее последние киноработы ― «Адская хоругва, или Рождество казачье», «Скажене весілля» 1 и 2, «Хайтарма», «Родня», «Последний день войны».

Анастасия Остреинова ― Юзя Горовая

Анастасия Остреинова родилась 29 июня 1993 года. Поступила сразу на два факультета Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Получила популярность благодаря роли в сериале «Медфак», сыграла в фильмах и сериалах «Слегка приоткрытая дверь», «Ивана Купала», «будиночок на щастя» и «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Ее муж ― звезда сериала «Крепосная» Александр Печерица, старший нее на 11 лет. Пара воспитывает маленького сына.

София Бровко ― Любка

София Бровко родилась 18 августа 1993 года. Закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, а затем ГИТИС. Известная ролями в сериалах «Женский доктор»-2 и «Женские секреты», сыграла в картине «Лия-чемпионка».

Виталий Ажнов ― Маркиян

Виталий Ажнов родился 27 апреля 1993 года. В 2015 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, преподает сценическую речь в театральном университете. Работает в труппе театра им. И. Франко. Снимался в картинах «Крысолов», «И будут люди», «Верить», «Мавки», «Гуцулка Ксеня» и др.

Дорота Делонг

Польская актриса Дорота Делонг родилась 7 августа 1972 года в Кракове. Закончила высшую государственную театральную школу во Вроцлаве. Стала известна как журналистка, ведущая и актриса театра и кино. Сыграла в картинах «Планета синглов», «Резиденция» и др.

Также в сериале сыграли Нина Грива, Людмила Смородина, Нина Набока, Павел Костицын, Елена Лазович, Валерия Чайковская, Павел Алдошин, Анна Чесляк, Олег Стальчук.

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