В декабре 2021 на СТБ выйдет долгожданная экранизация романа львовской писательницы Натальи Гурницкой ― «Кофе с кардамоном», главные роли в которой сыграли Алена Лавренюк и Павел Делонг. Какой сюжет сериала и что покажут в «Кофе с кардамоном» ― читайте в материале.

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«Кофе с кардамоном» ― это драматическая история запретной любви украинки и польского шляхтича, которая разворачивается во Львове XIX века, во времена «Весны народов».

Сериал расскажет об отношениях молодой девушки, дочери священника, которая связала свою жизнь с намного старшим женатым шляхтичем. Их отношения ― неслыханный для XIX века поступок ― получили огласку, поэтому главные герои столкнулись с осуждением.

Главную роль сыграла актриса Алена Лавренюк, а ее партнером стал польский секс-символ, актер Павел Делонг.

Авторы сценария не пожалели главную героиню, и ей придется пережить немало: и осуждение, и предательство, и любовь, и ненависть…

В сериале по сравнению с оригинальным романом были введены новые сюжетные линии, и мы увидим еще более увлекательную историю.

В «Кофе с кардамоном» появятся известные актеры Тарас Цымбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаева, София Бровко, Анастасия Остреинова, Павел Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородина, Нина Набока, Виталий Ажнов, Павел Костицын и др. Режиссером выступила Ирина Громозда.

«Кофе с кардамоном» ― сюжет и описание серий

Галичина 40-х годов XIX века. Дочь священника ― 20-летняя Анна ― живет у тети Стефании в Жовкве под Львовом. Из семьи у Анны остался только брат Андрей, который учится в семинарии и планирует стать священником, как их отец. Тетя хорошая, добрая женщина, однако ее муж, дядя Павел, имеет тяжелый характер и больше всего стремится к выгоде. Жизнь Анны у тети постепенно меняется только к худшему, однако она принимает судьбу без нареканий. Пока ситуация не меняется…

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Сериал «Кофе с кардамоном» выходит в декабре 2021. Зрители телеканала СТБ увидят по две серии с понедельника по четверг в 20:15.

Историческая драма будет доступна в двух форматах, более откровенную версию вы сможете посмотреть на YouTube.

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