З понеділка до четверга о 20:15 на телеканалі СТБ глядач знову може побачити екранізацію роману львівської письменниці Наталі Гурницької ― «Кава з кардамоном», головні ролі в якій зіграли Олена Лавренюк та Павел Делонг. Актори майстерно відобразили пристрасті, що розгорілися на тлі революції, яка готувалася в той час в Австро-Угорській імперії. Який сюжет серіалу «Кава з кардамоном» ― читайте в матеріалі.

«Кава з кардамоном» ― це драматична історія забороненого кохання українки та польського шляхтича, що розгортається у Львові середини ХІХ століття, за часів «Весни народів».

Серіал розповість про долю молодої дівчини, дочки священника, яка пов’язала своє життя з набагато старшим одруженим шляхтичем. Їхні стосунки ― нечуваний для XIX століття вчинок ― набули розголосу, тому головні герої зіткнулися з осудом.

Головну роль зіграла актриса Олена Лавренюк, а її партнером став польський секс-символ, актор Павел Делонг.

Автори сценарію не пошкодували головну героїню, і їй доведеться пережити чимало: осуд, зраду, кохання та ненависть…

У серіалі порівняно з оригінальним романом введено нові сюжетні лінії, і ми побачимо ще цікавішу історію.

У «Каві з кардамоном» з’являться відомі актори Тарас Цимбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаєва, Софія Бровко, Анастасія Остреїнова, Павло Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородіна, Ніна Набока, Віталій Ажнов, Павло Костіцин та ін. Режисеркою серіалу стала Ірина Громозда.

Дивіться усі серії серіалу «Кава з кардамоном» на СТБ.

«Кава з кардамоном» ― сюжет і опис серій

Галичина 40-х років ХІХ століття. Донька священника ― 20-річна Анна ― живе в тітки Стефанії у Жовкві, що під Львовом. З родини в Анни залишився тільки брат Андрій, що вчиться в семінарії і планує стати священником, як їхній покійний батько. Батька Анна не пам’ятає, мама теж померла, коли вона була ще дитиною. Тітка хороша, добра жінка, проте її чоловік, вуйко Павло, має нелегкий характер і понад усе прагне вигоди. У тітчиній родині життя Анни змінюється тільки на гірше, проте вона приймає долю без нарікань. Аж поки ситуація не змінюється…

Серія 1

В Анни розмірене життя ― вона допомагає дядькові в пекарні, поки її брат вчиться у семінарії. Проте одного дня в дядьковій родині все виявляється не таким, як уявляла дівчина.

Анну сватає заможний міщанин Маркіян, щиро закоханий у неї. Проте дівчина не сприймає його, бо прагне не вийти заміж за першого-ліпшого, а знайти справжнє кохання. Її життя змінюється, коли до Жовкви прибуває граф Адам Родзінський відвідати хворого дядька Вітольда. Анна побоюється старшого чоловіка, проте в неї виникає до нього інтерес, особливо, коли вони починають весь час перетинатися.

Виявляється, Адам був колись одружений з далекою родичкою Анни, але стосунки закінчилися трагічно. А дівчина як дві краплі води нагадує чоловікові померлу кохану.

Серія 2

Адам доручає Анниному дядькові доглянути дім Вітольда і забирає хворого до Львова. Вуйко Павло бере в графа гроші нібито для найму робітників для цього, проте змушує працювати там Анну, що дівчина робить залюбки ― аби тільки не виходити заміж. Проте, коли Вітольд помирає, Адам приїжджає до Жовкви повідомити, що збирається продавати будинок. Там він знову зустрічає Анну наодинці й зізнається їй у почуттях. Анна розуміє, що вона теж щось відчуває. Відбувається їхній перший поцілунок, і Адам залишає їй ключ від будинку.

Андрія підбивають на підготовку селян до революції. У нього закохана подруга Анни Люба, проте Андрій хоче стати священником і прийняти целібат.

Вуйко вирішує видати Анну заміж без її згоди, тому що батько Маркіяна сплатить його борги. Виявляється, дядько-опікун «промотав» частину спадщини Анни та Андрія в карти і тепер може залишитися без пекарні й будинку.

Серія 3

Маркіян приходить сватати Анну. Вона відмовляє. Розлючений дядько карає її домашнім арештом.

Неочікувано у Жовкву повертається Андрій і добивається звільнення Анни.

Проте вуйко задумує страшний план розплати і з боргами, і з Анною, яка насмілилася проявити непослух. Він хоче видати її заміж за свого кредитора ― старого вдівця ― як виплату боргу.

Адам Родзінський випадково дізнається, що з Анною збирається зробити дядько, і вирішує позбавити її кабали. Він приходить до клубу і обігрує в карти старого вдівця, поставивши на кін свій будинок у Жовкві проти відмови від весілля з Анною та прощення боргів її дядька.

Любця дізнається від Анни про рішення Андрія прийняти целібат.

Дядько починає розвідувати, хто позбавив його боргів.

На святі до дня свого народження Юзя намагається звабити Мілоша, щоб він її посватав. А її родички пробують засватати Анну брутальному Дмитру. Наступного дня Дмитро приходить до Анни додому, довго чекає її і вислуховує дядькові кпини, що він не перший, хто отримує від неї відкоша. Розлючений Дмитро дорогою додому зустрічає Анну і намагається її зґвалтувати. Дівчині вдається вирватися і втекти. Дмитро навздогін погрожує знеславити її на все місто. Вона ховається в будинку Адамового дядька, бо боїться йти додому.

Серія 4

Адам повертається у Жовкву і застає Анну в будинку. Він заспокоює її. Обоє збентежені, вони піддаються почуттям, між ними стається близькість. У цей час дядько, який шукає Анну, приходить під будинок Вітольда. Вони чують його крики і розуміють, що краще їм не залишатись у Жовкві. Адам негайно вивозить Анну до Львова.

У Адама проблеми з політичними конкурентами. У Львові він займається облаштуванням життя Анни, пошуками вчителя музики для неї. Анна припадає до вподоби його політичному супернику, той намагається залицятися до неї, бо офіційно вона ― племінниця Адама.

Дядько Павло підозрює, що Анна втекла з Адамом, і планує шантажувати його. Проте Родзінський сам приїздить до нього і повідомляє, що викупив його борг, і якщо той не хоче втратити будинок і пекарню, то робитиме, як скаже граф.

Андрій дізнається про ситуацію серед селян і приходить на таємну зустріч з революціонером. Він питає про незалежність для українців, але його тільки висміюють. Андрій пориває з революціонерами. Також він дізнається правду про Дмитра й Анну і приходить помститися за сестру.

Родзінський готується до скасування панщини та розширення прав українців. Вони з партнерами готуються до можливої революції. Тим часом його конкурент намагається залицятися до Анни й запрошує графа з дружиною на свято.

Світською освітою Анни займається тьотя Адама, але довго зверхня шляхтянка не збирається її терпіти і пише листа Стефі. Адам розповідає про Анну чоловікові сестри і прохає прихистити її. До Львова приїжджає Стефа, яка хоче з ганьбою забрати Анну додому, але дівчина тікає і блукає містом.

5 серія

Адам знаходить ледь притомну Анну в келії і забирає до себе. Він розповідає їй про реальну ситуацію у своїй сім’ї, втішає дівчину тим, що їхні стосунки з дружиною Анелею ― суто ділові. Потім залишає Анну у своєї сестри Терези, яка з радістю дбає про неї, не знаючи про те, що вона коханка Адама. Тереза справді прив’язується до Анни ― у них обох проявляється твердий характер, який допомагає долати труднощі та вирішувати питання.

Адам перемагає на виборах до сейму, і це засмучує Богуславського та бургомістра, які хотіли це місце.

Анна випадково зустрічає Юзю, і та доймає її розпитами. Ходять чутки про те, що в Анни у Львові багатий коханець.

Адам влаштовує Анні пристрастні зустрічі, проте тепер їм важче ховатися.

6 серія

Після виборів Адам змушений повернутися додому і вдавати зразкового сім’янина. Богуславський та бургомістр готують проти нього інтриги.

Анна мусить переселитися від Терези. Вона стає компаньйонкою літньої пані ― так легше пояснити всім, звідки в дівчини гроші. Побачення з Адамом стають не такими частими і більш небезпечними.

Адам дарує коханій подарунки і хоче забрати її до свого нового будинку, проте

Анна прагне бути вільною та незалежною, не хоче дурної слави коханки шляхтича.

Випадково Анна знайомиться з дружиною Родзінського Анелею, котра всупереч волі Адама приїздить на день народження Терези. Адам дає дружині привід для ревнощів. Вона заявляє, що ніколи не дасть йому розлучення. Між Анною та Адамом пристрасть межує з ревнощами. Вона докоряє коханому своїм становищем.

Андрій починає підозрювати Анну в тому, що вона чиясь коханка. Дівчина зізнається, що це почуття дуже глибоке. Брат відмовляється від неї.

Під час вінчання в церкві, куди запрошено все високе товариство Львова, Анні стає зле. Вона повідомляє Адамові, що вагітна. Адам хоче визнати дитину, проте це означало б крах репутації і для нього, і для Анни. Тереза пропонує їй укласти фіктивний шлюб, щоб уникнути скандалу й ганьби, і береться допомогти з цим. Анна довго роздумує. Вона йде до Родзінських, щоб поговорити з Адамом. Але його нема. Її зустрічає Анеля, бачать його діти. Відбувається дуже принизлива для Анни розмова. Коли Адам приходить до Анни, вона проганяє його назавжди.

7 серія

Адам глибоко засмучений рішенням Анни. Користуючись моментом, Анеля зваблює його, у них знову налагоджується життя. Вона вагітніє.

Анна повідомляє Терезі своє рішення ― вийти заміж за дворянина, якому теж потрібен фіктивний шлюб. Таким виявляється Януш Савицький, який кохає чоловіка і хворіє сухотами.

Через деякий час після одруження Януш з коханим назавжди від’їжджає до Італії. Анна залишається у Львові. Плітки вщухають. Анна мириться з Андрієм.

Вона навіть спілкується з Юзею, хоча це не схвалює свекруха тої, яка суворо контролює все її життя. Юзя теж вагітна. Але невдовзі на балу через тугий корсет у Юзі стається викидень. Незабаром Савицький помирає за кордоном, і Анна щиро носить жалобу ― їй сподобався чоловік.

Пологи в Анни починаються дуже невчасно ― у місті заворушення, лікаря ніде не знайти. Дивом вдається повідомити Терезу, яка негайно прибуває і допомагає Анні народити. Адам приїздить теж і бере на руки доньку.

8 серія

В Анелі після чергової сімейної сварки починаються передчасні пологи. Відразу після народження дитини вона помирає від кровотечі, і Тереза знаходить єдиний вихід ― таємно віддає дитину Анні, щоб та її вигодувала.

Поки Адам у жалобі, Анні вдається виходити Анелину дитину, але як тепер пояснювати її ситуацію оточенню? Тереза допомагає, чим може, проте Анна змушена сидіти вдома з двома крихітними доньками сама майже без сну. До неї приходить Любця.

Адам дізнається про те, що його донька жива і зараз в Анни. Незважаючи на вмовляння Терези та її чоловіка, він хоче забрати дітей до себе ― разом з Анною. Він намагається провести їх через місто до себе, поки навкруги точаться вуличні бої.

Юзя довго не може знову завагітніти. На неї тисне свекруха, погрожуючи розлученням через безпліддя ― на це згоден навіть Мілош. Дівчина просить відпустити її до Чернівців помолитися чудотворній іконі. У цей час Галичина охоплена повстанням, поїздка небезпечна, але свекруха її відпускає. Дорогою на екіпаж нападає ватага повстанців, кучера вбивають, а Юзю ґвалтують.

Адам залишає Анну жити в себе як годувальницю своєї доньки, хоча при служниці зізнався в коханні Анні. Наступного дня він рятує Андрія, якого поранили на барикадах, і привозить до себе. У них багато спільного в політичних поглядах, і для Андрія сюрприз, що Адам живе з Анною.

9 серія

Богуславський і бургомістр планують прибрати Адама, звинувативши його у зв’язках із повстанцями, і підсилають до нього жандармів з обшуком. Анна в останній момент придумує, як урятувати брата, і той тікає.

Андрій іде до Люби, вони мають серйозну розмову щодо їхніх почуттів, стосунків, церковної кар’єри Андрія та майбутнього через політичну ситуацію.

Через революцію затримують кількох шляхтичів. Богуславський відверто погрожує Адаму. Він починає стежити за Родзінським і дізнається, хто Анна насправді. Разом із бургомістром він готує на нього донос.

Адам представляє Анну дітям. Вона «працює» в нього годувальницею, а потім і нянею. Львовом ширяться нові чутки ― що вона коханка Родзінського. Всюди вона стикається з осудливими поглядами.

Юзя нарешті вагітна, і свекруха щаслива. Проте матері Юзя в сльозах зізнається, що завагітніла внаслідок зґвалтування. Задля збереження шлюбу вони це приховують. Проте Юзя тепер стає не такою вимогливою щодо «чистоти роду» та репутації.

Родичі Адама невдоволені Анною, шляхта не хоче мати справ із ним, зриваються торгові контракти. На Різдво Адам запрошує до себе родичів та друзів на бал і оголошує, що збирається взяти шлюб з Анною. Його діти розділилися в поглядах: донька щиро полюбила Анну за доброту, а син зневажає її.

10 серія

Любина хрещена ворожить Анні на кавовій гущі ― на ту чекає щастя, проте за нього треба боротися з усіх сил. Також у неї будуть втрати й сум, проте Анна має шанс усе подолати.

Андрій приймає целібат, і на церемонію приходять Люба та Анна.

Після анонсування весілля між закоханими в сеймі збираються позбутися Адама, бо його шлюб з українкою сприймають як політичний крок. Готується страшний план… За наклеп Родзінський публічно викликає Богуславського на дуель і перемагає.

Тітка Адама відмовляється від торгових контрактів із ним, він на межі банкрутства. Щоб урятувати репутацію коханого, Анна з малими доньками тікає до Жовкви, де вуйко Павло зі Стефою радо її вітають, а дядько ще й розповідає правду про темні оборудки Адамової тітки. Коханий знаходить Анну в Жовкві і повертає додому.

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Чи судилося Анні й Адаму зіграти весілля? Чи шляхтичу доведеться відповісти за державну зраду та підтримку українців?

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