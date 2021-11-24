20 декабря на СТБ состоится премьера самого ожидаемого сериала этой зимы «Кофе с кардамоном», снятого по мотивам романа Натальи Гурницкой «Мелодия кофе в тональности кардамона». Зрители погрузятся в жизнь обычной девушки, которая влюбилась и пошла по зову сердца, переживут с героиней ее счастье, осуждение и горе.

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Телеканал СТБ объявил о дате выхода сериала. Уже 20 декабря в 20:15 в прайм-тайме телеканала вы сможете наслаждаться новой историей любви «Кофе с кардамоном», главные роли в которой исполнили несравненная украинская актриса театра и кино Алена Лавренюк и польский актер Павел Делонг.

В центре сюжета – запретная любовь украинской девушки Анны и вдвое старшего женатого польского шляхтича Адама. Их глубокие трепетные чувства развиваются на фоне революционных событий 1848–1849 годов – во времена «Весны народов». Сама книга пронизана пылкими эмоциями, и экранизация полностью передает ощущения читателя.

Также сегодня был представлен постер исторического сериала.

В сериале также снялись: Тарас Цимбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаева, София Бровко, Анастасия Остреинова, Павел Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородина, Нини Набока, Виталий Ажнов, Павел Костицын, Антик Павлицкий, Валерия Чайковская. Режиссером выступила Ирина Громозда.

Сериал «Кофе с кардамоном» будет выходить на телеканале СТБ сразу по две серии по будням в 20:15.

Историческая драма будет доступна в двух форматах, более откровенную версию вы сможете посмотреть на YouTube

Video: Назвали дату премьеры исторического сериала «Кофе с кардамоном» На СТБ 20 декабря выходит новый сериал Кофе с кардамоном с Аленой Лавренюк. Не пропустите долгожданную премьеру сериала Кофе с кардамоном на СТБ.

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