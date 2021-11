20 грудня на СТБ відбудеться прем’єра найочікуванішого серіалу цієї зими ― «Кава з кардамоном», знятого за мотивами роману Наталії Гурницької «Мелодія кави в тональності кардамону». Глядачі поринуть у життя звичайної дівчини, яка закохалася і пішла за покликом серця, переживуть з героїнею її щастя, осуд суспільства та горе. Холостячка Злата Огнєвіч записала саундтрек до чуттєвого серіалу.

У вересні 2021 року стало відомо, що Злата Огнєвіч записала саундтрек до одного з найочікуваніших серіалів «Кава з кардамоном», головні ролі в якому зіграли українська актриса Олена Лавренюк і польський актор Павел Делонг.

Сьогодні було презентовано пісню та відеокліп на неї. «Що б там не сталося» ― кліп, у якому ми можемо побачити ексклюзивні кадри з серіалу та чуттєву Злату, яка впродовж відеороботи грає на роялі і проживає цю історію кохання разом з героями.

«Кава з кардамоном» ― драматична історія забороненого кохання юної українки з польським шляхтичем, яка розгортається у Львові XIX століття за часів «Весни народів», і відео вдало передає атмосферу стрічки.

«З Оленою Лавренюк ми давно були заочно знайомі, але у творчості ніколи не перетиналися. Коли вона мені запропонувала спробувати свої сили в саундтреку, я, звичайно ж, погодилася. Мені пощастило однією з перших побачити чорновий монтаж серіалу, і я була в захваті від побаченого: настільки красива картинка, романтика, кохання, нестримні почуття, драма, безліч емоцій в одній сцені. І мені, звичайно, захотілося стати частиною цієї історії», ― поділилася Злата Огнєвіч.

Автором слів і музики саундтрека виступив Роман Черенов Morphom.

Шоуранерка і виконавиця головної ролі ― Олена Лавренюк ― розповіла про співпрацю зі Златою: «Коли ми з командою думали, хто б міг виконати саундтрек до серіалу, важливим нюансом було, звісно ж, щоб голос відповідав персонажу. Злата Огнєвіч ідеально передає атмосферу картини. У ній ми побачили необхідне поєднання якостей, що підходять нашій Анні, тому вибір виконавиці саундтрека зупинився на Златі».

Нагадаємо, у серіалі «Кава з кардамоном» також знялися: Тарас Цимбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаєва, Софія Бровко, Анастасія Остреїнова, Павло Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородіна, Ніна Набока, Віталій Ажнов, Павло Костіцин, Антик Павліцьки, Бартек Капшиковський, Олена Лазович, Валерія Чайковська. Режисером виступила Ірина Громозда.

Серіал «Кава з кардамоном» виходитиме на телеканалі СТБ з 20 грудня одразу по дві серії у будні о 20:15.

Історична драма буде доступна у двох форматах, відвертішу версію ви зможете подивитися на YouTube.

