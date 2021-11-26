20 декабря на СТБ состоится премьера самого ожидаемого сериала этой зимы ― «Кофе с кардамоном», снятого по мотивам романа Натальи Гурницкой «Мелодия кофе в тональности кардамона». Зрители окунутся в жизнь обычной девушки, которая влюбилась и пошла по зову сердца, переживут с героиней ее счастье, осуждение и горе. Холостячка Злата Огневич записала саундтрек к чувственному сериалу.

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В сентябре 2021 года стало известно, что Злата Огневич записала саундтрек к одному из самых ожидаемых сериалов «Кофе с кардамоном», главные роли в котором сыграли украинская актриса Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг.

Сегодня была презентована песня и видеоклип на нее. «Що б там не сталося» ― клип, в котором мы можем увидеть эксклюзивные кадры из сериала и чувственную Злату, которая на протяжении видеоработы играет на рояле и проживает эту историю любви вместе с героями.

«Кофе с кардамоном» ― драматическая история запретной любви юной украинки и польского шляхтича, которая разворачивается во Львове XIX века во времена «Весны народов», и видео удачно передает атмосферу картины.

«С Еленой Лавренюк мы давно были заочно знакомы, но в творчестве никогда не пересекались. Когда она мне предложила попробовать свои силы в саундтреке, я, конечно, согласилась. Мне посчастливилось одной из первых увидеть черновой монтаж сериала, и я была в восторге от увиденного: столь красивая картинка, романтика, любовь, безудержные чувства, драма, множество эмоций в одной сцене. И мне, конечно, захотелось стать частью этой истории», ― поделилась Злата Огневич.

Автором слов и музыки саундтрека выступил Роман Черенов Morphom.

Шоураннер и исполнительница главной роли ― Елена Лавренюк ― рассказала о сотрудничестве со Златой: «Когда мы с командой думали, кто бы мог исполнить саундтрек к сериалу, важным нюансом было, конечно, чтобы голос отвечал персонажу. Злата Огневич идеально передает атмосферу картины. В ней мы увидели необходимое сочетание качеств, подходящих нашей Анне, поэтому выбор исполнительницы саундтрека остановился на Злате».

Напомним, в сериале «Кофе с кардамоном» также снялись: Тарас Цимбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаева, София Бровко, Анастасия Остреинова, Павел Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородина, Нина Набока, Виталий Ажнов, Павел Костицын, Антик Павлицкий, Валерия Чайковская. Режиссером выступила Ирина Громозда.

Сериал «Кофе с кардамоном» будет выходить на телеканале СТБ с 20 декабря сразу по две серии по будням в 20:15.

Историческая драма будет доступна в двух форматах, более откровенную версию вы сможете посмотреть на YouTube.

Video: Премьера сингла и видеоклипа Златы Огневич к сериалу «Кофе с кардамоном» Смотреть клип Злата Огневич – Що б там не сталося. Премьера нового клипа от Златы Огневич на песню Що б там не сталося.

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