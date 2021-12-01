Смотрите новый 2-й сезон детективного сериала «Швабра» на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:15. По сюжету главная героиня сериала «Швабра» ― бывшая школьная учительница математики Анна Николаевна, которую за глаза прозвали Шваброй, ― помогает капитану Вершинину расследовать самые сложные преступления с помощью математических формул и алгоритмов. Может ли математика вычислить любовь? Детальнее об актерах сериала «Швабра»-2 читайте в материале.

Швабра ― смотреть онлайн все серии сериала Швабра

Талантливый математик Анна Николаевна работала школьной учительницей, пока не встретила капитана Вершинина. Волей судьбы она начинает помогать Вершинину расследовать сложные преступления с помощью математических методов. Главные инструменты следователя ― многолетний опыт и основы криминалистики, Анны Николаевны ― безупречные знания математических методов, формул и моделей. К ним присоединяются судмедэксперт Катя и старший лейтенант Дима, которые помогают в расследованиях. Между Анной и капитаном вспыхивает любовь, и у них складываются серьезные отношения. Однако в сериале появляется таинственный «фатум», планомерно уничтожающий жизнь героев и остающийся неуловимым и непонятным.

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Александра Ребенок ― Анна Николаевна, Швабра

То, что Александра станет актрисой, ее родители поняли еще в детстве, когда в 3-м классе девочка начала посещать детский музыкальный театр Галины Вишневской. Однако после школы Александре не удалось поступить на актерский и, по совету матери, она пошла учиться на режиссера. Однако мечту стать актрисой не бросила и через два года все же стала студенткой Щукинского театрального института. Но после окончания учебы с работой было очень сложно. Поэтому девушка пошла ведущей на телевидение.

Кинокарьера начала складываться только в 2010 году, когда Александра получила роль в сериале «Школа», за которую позже была номинирована на «ТЭФИ».

Антон Батырев ― Вершинин, капитан

Родители Антона мечтали, чтобы их сын получил «серьезную» специальность. Но он с детства мечтал о карьере актера. Поступить в столичный вуз сразу не удалось, и он уехал в Ярославский театральный институт. Через полгода оказался в Санкт-Петербурге, служил в театре, однако стать студентом местного института не получилось. Антон вернулся в Ярославль, но его место оказалось занято. В итоге он получил диплом Саратовского театрального училища, по окончании которого был принят в труппу местного ТЮЗа им. Ю. Киселева.

Знаменитым Антон Батырев стал после криминальных фильмов и сериалов. Не удивительно, ведь такому видному и статному мужчине наперебой предлагали роли криминальных авторитетов и людей в погонах.

Анна Кузина ― Катя, младший лейтенант, судмедэксперт

По образования Анна Кузина ― литературный критик и журналист. Однако успеха добилась в актерской карьере. Путь к славе был достаточно сложным. Анна не смогла поступить в театральный ни в Киеве, ни в Москве. Поэтому, чтобы не терять время, стала студенткой Киевского политехнического института. Но мечту об актерстве не забыла: будучи студенткой, поступила в театральную студию импровизации «Черный квадрат». На сцене талантливую девушку заметил художественный руководитель театра «Дах» и пригласил в спектакль «Шельменко-денщик». Это стало отправной точкой к успеху молодой актрисы. Сейчас Анна ― очень востребованная артистка. У нее практически нет свободного времени.

Александр Рудько ― Дмитрий Гончаренко, старший лейтенант

Александр Рудько получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого. Работал в Киевском ТЮЗе на Липках, а также в Киевском Свободном театре. Александр ― большой профессионал и разносторонне развитая личность. Он великолепно умеет как фехтовать, так и танцевать народные танцы. Первой его работой в кино стала эпизодическая роль в фильме «Арифметика подлости» (2011). С того момента Александр регулярно получает предложения о съемках.

Сергей Сипливый ― Зурабов, начальник отдела полиции

Сергей Сипливый ― популярный украинский актер. Окончил Киевский институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. С 1987 года работает в Киевском драматическом академическом театре на Подоле. Он создал несколько десятков потрясающих образов. В кино дебютировал в 1998 году, сыграв в фильме «Бери шинель». Сегодня Сергея постоянно приглашают сниматься. Он стал одним из самых популярных актеров не только в Украине, но и за рубежом.

Иван Тамашев ― ученик Швабры, сын Вершинина

Иван Тамашев ― совсем юный актер, однако за его плечами уже немалый опыт в съемках. Он сыграл роли в шести сериалах, а также участвовал в нескольких телевизионных проектах. Кстати, Иван участвовал в одном из сезонов кулинарного шоу на телеканале СТБ «Мастершеф. Дети»

Александр Крыжановский ― Борис Сосновский, генерал и отец Кати

Александр Крыжановский ― актер, режиссер, заслуженный артист Украины. Родился 13 октября 1957 г. в Киеве. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого, позже учился в ГИТИСе в Школе драматического искусства. Начал карьеру актера театра и кино с 1970 года и продолжает до сих пор. Сменил несколько трупп в разных театрах. В настоящее время режиссер и художественный руководитель Нового драматического театра на Печерске (с 1999 года). У него есть жена Тамара Плашенко и сын Владимир.

6 декабря состоится премьера 2 сезона сериала «Швабра». Новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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