Інтриги, несподівані повороти, непередбачувана розв’язка — це все про детективи. Заплутані історії, які знову і знову хочеться розгадувати разом із головними героями. Читайте в нашому матеріалі топ-7 детективних серіалів, які вийшли в 2020 році.

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«Слід»

Ідеальних злочинів не буває, адже після кожного з них залишаються сліди. Якщо деякі сліди ще можна побачити, то частину з них можуть виявити тільки обрані професіонали високого рівня за допомогою сучасного обладнання. Саме з цією метою в складі МВС була заснована нова структура ― Оперативна Слідча Агенція («О.С.А.»), співробітники якої за допомогою досліджень і новітньої техніки розслідують складні злочини. Прем’єра серіалу відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ.

Серіал Слід 2020 – 1 серія дивитись онлайн

Серіал Слід 2020 – 2 серія дивитись онлайн

«Алієніст» (2 сезон)

Після затримання маніяка, який жорстоко вбивав дітей, головні герої — Ласло Крайслер, репортер кримінальної хроніки Times Джон Мур, секретар поліцейського відділу Сара Ховард (яка, до речі, відкрила своє детективне агентство) і комісар Теодор Рузвельт ― почнуть розслідувати нову справу: розшукувати викрадача новонародженої дитини іспанського дипломата. Історія обіцяє бути цікавою і захопливою.

«Незнайомка»

Головних героїв серіалу пов’язує лише той факт, що вони живуть в одному місті. Адам Прайс — вірний чоловік і щасливий батько двох дітей. Він — успішний адвокат, а його дружина працює вчителькою в школі. Однак ідилію руйнує незнайомка, яка розповідає Адаму таємницю стосовно його дружини і смерті їхньої третьої дитини. Після пояснень дружини чоловік ще більше розгублюється, адже його благовірна зникає. Маленьке містечко дуже швидко стає полем для розслідування. І в кожного з його жителів є свої таємниці.

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«Вбивство на фермі Вайт Хаус»

Серіал заснований на реальних подіях: у 1985 році в ніч з 6 на 7 серпня три покоління однієї сім’ї були жорстоко вбиті на фермі у власному будинку. Підозра відразу падає на дочку сім’ї, яка в минулому страждала на психічне захворювання. Однак один із детективів, який розслідував цей злочин, знайшов нові докази. Під підозрою опинився 24-річний прийомний син Джеремі — єдиний, хто вижив тієї трагічної ночі, тому що в цей час перебував в іншому місці…

«Захищаючи Джейкоба»

Енді — помічник головного прокурора. У нього є дружина і син-підліток — Джейкоб. Ідилія сімейного життя руйнується, коли Енді доручають розслідувати вбивство молодого хлопця — однокласника Джейкоба. Та головна проблема в тому, що всі докази вказують на те, що ймовірний убивця — його власний син. Так, помічник прокурора знаходить у його спальні ніж — ідентичний тому, яким було скоєно вбивство. Як люблячий батько, Енді знищує цей доказ. Однак незабаром Джейкобу висувають офіційні звинувачення, адже на одязі вбитого було знайдено відбитки його пальців.

«Міс Скарлетт і Герцог»

Це історія про першого приватного детектива-жінку Лондона. Для Великої Британії того часу це — справжній нонсенс. Головна героїня — Еліза — одного дня втрачає батька, а разом із ним — і всі засоби для існування. Для того, щоб знайти фінансову підтримку, жінці залишається тільки вдало вийти заміж. Однак Еліза наважується відновити роботу приватного детективного агентства свого батька. Але в той час жінка не могла відкрито конкурувати з чоловіками. І Еліза знаходить собі партнера — поліцейського Скотленд-Ярду, невиправного бабія і п’яницю на прізвисько Герцог…

«Чужинець»

Серіал заснований на однойменному романі Стівена Кінга. Поліцейський детектив Ральф Андерсон в Оклахомі розслідує злочин — шокуюче вбивство 11-річного хлопчика. Під підозрою опиняється вчитель і тренер баскетбольної команди. Всі докази вказують на нього. Однак Ральф Андерсон вирішив копнути глибше — і був збентежений, адже натрапив на щось надприродне…

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