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«Швабра»: що чекає глядачів у 1 та 2 серіях детективного серіалу на телеканалі СТБ

10.08.2020

У понеділок о 20:15 в ефір СТБ вийдуть 1 та 2 серії серіалу «Швабра». Два перші епізоди познайомлять глядачів із акторами серіалу та здивують любителів гострих детективів своїм незвичайним сюжетом. Що чекає глядачів у 1 та 2 серіях серіалу «Швабра», читайте в нашому матеріалі.

Серіал Швабра – дивитись онлайн

швабра

Більше на тему: Серіал «Швабра»: кількість серій і графік виходу

Головна героїня серіалу «Швабра» – шкільна вчителька математики Анна Миколаївна, яку позаочі прозвали Шваброю, – допомагає капітану Вершиніну розслідувати злочини за допомогою математичних методів, формул і алгоритмів.

У серіалі «нудну» науку покажуть під іншим кутом – захопливим та інтригуючим. Геніальний математик Анна Миколаївна та капітан Вершинін із різних світів, але саме їхній союз допоможе розкрити складні злочини. Крім того, на них чекають не лише професійні, а й особисті виклики – непідробні почуття, які перевернуть усе життя героїв.

Швабра – 1 серія дивитись онлайн
Швабра – 2 серія дивитись онлайн

У 1 і 2 серіях серіалу «Швабра» ви дізнаєтеся:

  • Як почнуть розвиватися стосунки головних персонажів серіалу?
  • Яким дивним чином почнуть спілкування геніальний математик Анна Миколаївна і капітан Вершинін?
  • Чим здивує фінал другої серії найбільш інтригуючого серіалу сезону?

 Дивіться серіал «Швабра» з понеділка по четвер о 20:00 і 21.00 на телеканалі СТБ.

Video: «Швабра»: що чекає глядачів у 1 та 2 серіях детективного серіалу на телеканалі СТБ

Серіал Швабра - 1, 2 серії від 27 січня 2020. Опис, сюжет 1 серії, 2 серії Швабра - що буде у фільмі Швабра 10.08.2020

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