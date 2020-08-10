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«Швабра»: что ждет зрителей в 1 и 2 сериях детективного сериала на телеканале СТБ

10.08.2020

В понедельник в 20:15 в эфир СТБ выйдут 1 и 2 серии сериала «Швабра». Два первых эпизода познакомят зрителей с актерами сериала и удивят любителей острых детективов своим необычным сюжетом. Что ждет зрителей в 1 и 2 сериях сериала «Швабра», читайте в нашем материале.

Сериал Швабра – смотреть онлайн

швабра

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Главная героиня сериала «Швабра» – школьная учительница математики Анна Николаевна, которую за глаза прозвали Шваброй, – помогает капитану Вершинину расследовать преступления с помощью математических методов, формул и алгоритмов. 

В сериале «скучную» науку покажут под иным углом – увлекательным и интригующим.  Гениальный математик Анна Николаевна и капитан Вершинин из разных миров, но именно их союз поможет раскрыть сложные преступления. Кроме того, их ждут не только профессиональные, но и личные вызовы – неподдельные чувства, которые перевернут всю жизнь героев.

Швабра – 1 серия смотреть онлайн
Швабра – 2 серия смотреть онлайн

В 1 и 2 сериях сериала «Швабра» вы узнаете:

  • Как начнут развиваться отношения  главных персонажей сериала?
  • Каким необычным образом начнут общение гениальный  математик Анна Николаевна и капитан Вершинин
  • Чем удивит финал второй отношениясерии самого интригующего сериала сезона? 

 Смотрите сериал «Швабра» с понедельника по четверг в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ.

Video: «Швабра»: что ждет зрителей в 1 и 2 сериях детективного сериала на телеканале СТБ

Сериал Швабра - 1, 2 серии от 27 января 2019. Описание, сюжет 1 серии, 2 серии Швабра - что будет в фильме Швабра 10.08.2020

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