Український мелодраматичний серіал «За вітриною» вийде на телеекрани вже 28 січня. У професійну команду увійшли відомі актори, серед яких Ксенія Мішина. Біографію та фільмографію української актриси читайте в матеріалі.

Ксенія Мішина народилася 18 червня 1989 року в місті Севастополь, де провела все своє дитинство. У 2015 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет (майстерня Д. М. Богомазова).

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Крім акторського, дівчина також отримала модельний досвід. У 2007 році Ксенія Мішина стала віце-міс на конкурсі краси «Севастопольська красуня». Навіть незважаючи на те, що зріст дівчини 168 см, вона змогла пройти кастинг і завоювати любов глядача.

Попередньо Ксенія здобувала освіту економіста, адже батьки були проти акторської спеціальності. Однак бажання стати артисткою було непереборним, і на четвертому курсі дівчина поїхала до Києва вступати до театрального університету. Уже в студентські роки Ксенія отримала перший досвід зйомок у кіно в бойовику «Розпечений периметр».

Після закінчення університету дівчина стала актрисою Київського академічного Молодого театру. Популярність прийшла після головної ролі в мелодрамі «Спокуса», де вона зіграла незаконно народжену доньку олігарха. З 2016 року кількість робіт стрімко почала зростати. Ксенія знялася більш ніж у 10 фільмах і серіалах. Серед них «Спадкоємиця мимоволі», «Місто закоханих», «Лінія світла», «Веселка в небі», «Дім на холодному ключі» та інші. Уже в 2019 році глядач побачить Ксенію Мішину в українському серіалі «За вітриною» і костюмованому мелодраматичному серіалі «Кріпосна».

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Зараз актриса поєднує ролі у кіно і у Київському академічному Молодому театрі.

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