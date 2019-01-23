28 січня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра українського мелодраматичного серіалу «За вітриною», знятого за сценарієм Тетяни Гнєдаш. Історія про Попелюшку, яка шукає себе в сучасному світі. Тривалі кастинги зібрали сильну акторську команду. У серіалі задіяна й акторка Наталка Денисенко, біографію якої читайте в матеріалі.

Наталка Денисенко народилася 17 грудня 1989 року в Чернігові. З дитинства мріяла пов’язати своє життя з телебаченням, що і змогла реалізувати. Артистка закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого в 2012 році. Незважаючи на те, що Наталка навчалася не на акторському факультеті, вже в 2011 році вона дебютувала у кіно.

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Першими відомими стали ролі в серіалі «Щоденники Темного». Також жінка у 2011—2012 роках успішно випустила авторські телепередачі «Люди, які змінилі світ» та «Життя звичайних людей» . Але після акторської гри зрозуміла, що хоче присвятити себе театру і кіно.

Наступні чотири роки Наталка Денисенко грала в серіалах «Два Івани», «Сашка», «Лабіринти долі». У 2015 році українська акторка зіграла у мелодрамі «Клан ювелірів» і «Три дороги». Уже в 2016 році жінка зіграла більш ніж в 11 фільмах і серіалах.

Окрім кар’єри, Наталка успішно влаштувала особисте життя. Свою долю артистка пов’язала з Андрієм Федінчиком. Пара познайомилася на зйомках серіалу «Клан ювелірів», де грала закоханих. Незабаром Наталка й Андрій зрозуміли, що їм не доводиться грати кохання на камеру.

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У 2017 році акторка стала мамою і народила свого первістка — Андрія. Навіть будучи вагітною жінка продовжувала займатися улюбленою справою свого життя — зніматися в кіно.

У 2019 глядачі телеканалу СТБ побачать Наталку в серіалі «За вітриною» і костюмованому драматичному серіалі «Кріпосна».

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