28 января на телеканале СТБ состоится премьера украинского мелодраматического сериала «За витриной», снятого по сценарию Татьяны Гнедаш. История о Золушке, которая ищет себя в современном мире. Долгие кастинги собрали сильную актерскую команду. В сериале задействована и актриса Наталка Денисенко, биографию которой читайте в материале.

Наталка Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. С детства мечтала связать свою жизнь с телевидением, что и смогла реализовать. Артистка окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого в 2012 году. Несмотря на то, что Наталка училась не на актерском факультете, уже в 2011 году она дебютировала в кино.

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Первыми известными стали роли в сериале «Дневники Темного». Также женщина в 2011–2012 годах успешно выпустила авторские телепередачи «Люди, які змінили світ» и «Життя звичайних людей». Но после актерской игры поняла, что хочет посвятить себя театру и кино.

Следующие четыре года Наталка Денисенко играла в сериалах «Два Ивана», «Сашка», «Лабиринты судьбы». В 2015 году украинская актриса сыграла в мелодраме «Клан ювелиров» и «Три дороги». Уже в 2016 году женщина сыграла болем чем в 11 фильмах и сериалах.

Помимо карьеры, Наталка успешно устроила и личную жизнь. Свою судьбу артистка связала с Андреем Фединчиком. Пара познакомилась на съемках сериала «Клан ювелиров», где играла влюбленных. Вскоре Наталка и Андрей поняли, что им не приходится играть любовь на камеру.

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В 2017 году актриса стала мамой и родила своего первенца – Андрея. Даже будучи беременной женщина продолжала заниматься любимым делом всей своей жизни – сниматься в кино.

В 2019 году зрители телеканала СТБ увидят Наталку в сериале «За витриной» и костюмированном драматическом сериале «Крепостная».

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