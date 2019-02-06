«За вітриною»: топ-10 фактів про Єлизавету Фалей
Головна героїня серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей розповіла топ-10 цікавих фактів про себе. Чому актриса любить засинати під звуки дощу і який у неї улюблений салат? Докладніше читайте в матеріалі про прекрасну, ніжну і витончену Єлизавету Фалей.
- Найулюбленіший салат – «Цезар»
Коли приходжу в заклад, завжди беру його. Якщо салат смачний, то я обов’язково прийду ще раз в це місце.
- Поважає сімейні традиції
На Різдво і Великдень ми завжди їздимо до бабусі з дідусем. Адже що може бути краще світлого свята в колі найближчих людей?
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- Полюбляє дарувати подарунки
Так приємно робити людей щасливішими. Іноді навіть найменший подарунок зробить людину трішки щасливішою. Завжди підписую листівки. Якщо прийти до моїх подруг додому, можна побачити коробочку з різними подаруночками і листівками.
- Любить дітей і працювати з ними
Коли працюєш з такими маленькими ангелочками, забуваєш про все. Дівчата, народжуйте більше дітей, адже вони – наше життя. Діти – це щастя! Нехай кожна людина якось увечері усвідомить, що вона найбагатша в світі – від того, що поруч з нею її сім’я. Нехай в кожній родині буде дзвінкий дитячий сміх! Адже це справжнє щастя.
- Цінує дружбу
Мені дуже пощастило з друзями. Вони у мене чудові. Вони завжди поруч! Кожна людина на своєму життєвому шляху прагне знайти щастя. І кожен вкладає в це слово своє розуміння. Але, напевно, ніхто не буде сперечатися, що однією з важливих складових щастя є дружба. Я надзвичайно рада, що у мене є такі рідні люди.
- Для Єлизавети вкрай важливий домашній затишок
Все йде від батьків. Моя мама прекрасна жінка, вона створює таке тепло в будинку. У дитинстві я завжди дивилася, як вона прикрашає оселю, подає красиво страви на сніданок, обід і вечерю. І тепер, коли ти живеш окремо від батьків, ти також створюєш таку домашню атмосферу. Дуже люблю, коли горять свічки. Адже як приємно за вечерею сидіти при свічках.
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- У актриси є молодший брат
У мене є молодший брат. Людина, яка завжди підтримує мої ідеї! Я називаю його красунчиком! Блондин з блакитними очима, та ще такий високий!
- Любить засинати під звуки дощу
Шум дощу один із найкрасивіших звуків природи! Коли лягаєш спати і чуєш цей чарівний звук, згадуєш найтепліші моменти, сім’ю, рідних, дитинство, від таких добрих спогадів хочеться швидко заснути і зануритися у світ снів.
- Вважає пунктуальність однією із найважливіших рис людини
Люблю дуже відповідальних людей!
- Мріє відкрити своє кулінарне шоу
У вільний від театру і кіно час я люблю готувати різні страви, намагаюся кожну вечерю зробити смачною, затишною і домашньою. Створюючи щось смачне, хочеться ділитися з усіма.