«З вовками жити»: дата старту серіалу на СТБ
25.03.2019
25 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «З вовками жити». Ви побачите історію дівчинки Єви, яка залишилася зовсім одна в цьому світі. Як складеться доля головної героїні, дізнаємося 25 березня!
«З вовками жити» покаже історію Єви, яка ніколи не знала своїх батьків. Волею долі вона потрапила в будинок до нечесних людей, де її змушували красти і не пускали в школу. Чотирирічна Єва з самого народження була цікавою і спритною, а тому хитрощі даються їй легко.
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Саме завдяки цим навичкам дівчині вдасться вижити. Але що з Євою буде далі?
Не пропустіть прем’єру «З вовками жити» вже 25 березня о 20:00 на СТБ!
Video: «З вовками жити»: дата старту серіалу на СТБСеріал З вовками жити вийде вже цієї весни. Дізнайтеся дату старту З вовками жити на СТБ в матеріалі
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