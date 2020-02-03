«З вовками жити»: головні актори серіалу

Сьогодні о 20:00 дивіться серіал «З вовками жити». Це історія дівчинки Єви, яка залишилася зовсім одна в цьому світі. Детальніше про акторів серіалу «З вовками жити» читайте в матеріалі.

Дивіться З вовками жити: серіал З вовками жити всі серії

Анастасія Рула

Анастасія Рула грає в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка в таких спектаклях: «Ідіот», «Коріолан», «Розбитий глек». В «Ідіоті» Настя виконує роль Аглаї Єпанчиної, а в «Коріолані» – Віргілії. Анастасія Рула – артистка студії в Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки. Там її можна побачити в таких спектаклях: «Дивний випадок із собакою вночі», «Чарівник Смарагдового міста», «Джульєтта і Ромео». На рахунку Анастасії є невеликі ролі у фільмах і відомих серіалах – «Пес» і мелодрама «Подкидыши».

В’ячеслав Довженко

У 2009 році В’ячеслав закінчив режисерське відділення Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Через два роки почав грати в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. У кіно В’ячеслав Довженко знімається із середини 1990-х, перша роль була у фільмі «Тарас Шевченко. Заповіт». За роль в спектаклі «Діалог самців» В’ячеслав отримав призи міжнародних фестивалів «Добрий театр» і «Підмосковні вечори». З 2000-х знімається в телесеріалах.

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Валентин Томусяк

Володимир навчався у Київському університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого в майстерні В. Судіна. У 2004 році закінчив навчання. Лауреат Державної премії Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки. У 2004 році Володимир дебютував у фільмі «Небо в горошок». Потім було багато ролей другого плану. Першу головну роль Володимир Томусяк зіграв у короткому метрі «Обійми мене» в 2009 році. Популярність акторові принесли ролі в таких кінострічках: «1941», «Віра. Надія. Любов», «Костоправ», «Жіночий лікар», «Лист очікування , «Київський торт».

Єлизавета Цілик

Єлизавета Цілик родом із Херсону. Навчалася в Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв, який закінчила в 2016 році. Зараз продовжує навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Ліза вже встигла показати свій талант на великій сцені. У 2018 році брала участь у виставі «Заручники», який створювали на базі театральної лабораторії Мистецького арсеналу.

Дмитро Гаврилов

Дмитро Гаврилов народився у Києві. Закінчивши школу, пішов навчатися у Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Уже в 2004 Діма закінчив навчання і знявся у своїй першій кінострічці. Він також часто грає в театрі, серед його робіт – «Заводний апельсин» Ентоні Берджесса (там Дмитро грає одразу три ролі) і «Депо північне» Василя Сігарєва.

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