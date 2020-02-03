«С волками жить»: главные актеры сериала

Сегодня в 20:00 смотрите сериал «С волками жить». Это история девочки Евы, которая осталась совсем одна в этом мире. Подробнее об актерах сериала «С волками жить» читайте в материале.

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Анастасия Рула

Анастасия Рула играет в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в таких спектаклях: «Идиот», «Кориолан», «Разбитый кувшин». В «Идиоте» Настя исполняет роль Аглаи Епанчиной, а в «Кориолане» — Виргилии. Анастасия Рула – артистка студии в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки. Там ее можно увидеть в таких спектаклях: «Загадочное ночное убийство собаки», «Волшебник Изумрудного города», «Джульетта и Ромео». На счету Анастасии есть небольшие роли в фильмах и известных сериалах – «Пес» и мелодрама «Подкидыши».

Вячеслав Довженко

В 2009 году Вячеслав окончил режиссерское отделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Через два года начал играть в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. В кино Вячеслав Довженко снимается с середины 1990-х, первая роль была в фильме «Тарас Шевченко. Завещание». За роль в спектакле «Диалог самцов» Вячеслав получил призы международных фестивалей «Добрый театр» и «Подмосковные вечера». С 2000-х снимается в телесериалах.

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Валентин Томусяк

Владимир учился в Киевском университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого в мастерской В. Судина. В 2004 году окончил обучение. Лауреат Государственной премии Кабинета Министров Украины им. Леси Украинки. В 2004 году Владимир дебютировал в фильме «Небо в горошек». Потом последовало много ролей второго плана. Первую главную роль Владимир Томусяк сыграл в короткометражке «Обними меня» в 2009 году. Популярность актеру принесли роли в таких кинолентах: «1941», «Вера. Надежда. Любовь», «Костоправ», «Женский доктор», «Лист ожидания», «Киевский торт».

Елизавета Цилык

Елизавета Цилык родом из Херсона. Училась в Херсонском Таврическом лицее искусств, который окончила в 2016 году. Сейчас продолжает обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Лиза уже успела показать свой талант на большой сцене. В 2018 году принимала участие в спектакле «Заложники», который создавали на базе театральной лаборатории Художественного арсенала.

Дмитрий Гаврилов

Дмитрий Гаврилов родился в Киеве. Окончив школу, пошел учиться в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Уже в 2004 Дима окончил учебу и снялся в своей первой киноленте. Он также часто играет в театре, среди его работ – «Заводной апельсин» Энтони Берджесса (там Дмитрий играет сразу три роли) и «Депо северное» Василия Сигарева.

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