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«С волками жить»: дата старта сериала на СТБ

25.03.2019

25 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «С волками жить». Вы увидите историю девочки Евы, которая осталась совсем одна в этом мире. Как сложится судьба главной героини, узнаем 25 марта!

Смотрите онлайн сериал С волками жить

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«С волками жить» покажет историю Евы, которая никогда не знала своих родителей. Волей судьбы она попала в дом к нечестным людям, где ее заставляли воровать и не пускали в школу. Четырехлетняя Ева с самого рождения была любопытной и ловкой, а потому хитрости даются ей легко.

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Именно благодаря этим навыкам девушке удастся выжить. Но что с Евой будет дальше?

Не пропустите премьеру «С волками жить» уже 25 марта в 20:00 на СТБ!

Video: «С волками жить»: дата старта сериала на СТБ

Сериал С волками жить выйдет уже этой весной. Узнайте дату старта С волками жить на СТБ в материале

 

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