Вячеслав Довженко: биография, творчество и все новости об актере

Вячеслав Довженко – известный актер театра и кино. Играл в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. В сериале «С волками жить» исполнил роль Николая, отца главной героини Евы. В ситкоме «Джованни» роль главного героя – Сергея. Свежие новости о жизни актера и факты его биографии найдете в материале.

Полное имя: Вячеслав Довженко

Дата рождения: 18 сентября 1976 г.

Деятельность: актер

Место проживания: Киев

Образование

В 1995 году Вячеслав Довженко окончил театральное училище в Днепропетровске по двум специальностям «актер театра кукол» и «актер театра драмы». С 1998 года играет в «Киевском Свободном театре».

В 2009 году Вячеслав окончил режиссерское отделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Через два года начал играть в Киевском академическом драматическом театре на Подоле.

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Карьера

В кино Вячеслав Довженко снимается с середины 1990-х, первая роль была в фильме «Тарас Шевченко. Завещание». С 2000-х снимается в телесериалах.

За роль в спектакле «Диалог самцов» получил приз фестиваля «Добрый театр» в 2004 году.

В 2018 году Вячеслав Довженко сыграл в фильме «Киборги». За роль Августа он получил награды: «Золотая Дзига», «Киноколо» – «Лучшая мужская роль». В 2019 году он получил звание «Заслуженный артист Украины».

Фильмография

«Тарас Шевченко. Завещание»

«Молитва за гетьмана Мазепу»

«СБУ. Спецоперация»

«Смертельно живой»

«Клан ювелиров»

«На линии жизни»

«Хороший парень»

«Киборги»

«С волками жить»

«Джованни»

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