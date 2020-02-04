В’ячеслав Довженко: біографія, творчість і всі новини про актора

В’ячеслав Довженко – відомий актор театру і кіно. Грав у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. У серіалі «З вовками жити» виконав роль Миколи, батька головної героїні Єви. У ситкомі «Джованні» роль головного героя – Сергія. Свіжі новини про життя актора і факти його біографії знайдете в матеріалі.

Повне ім’я: В’ячеслав Довженко

Дата народження: 18 вересня 1976 р.

Діяльність: актор

Місце проживання: Київ

Освіта

У 1995 році В’ячеслав Довженко закінчив театральне училище в Дніпропетровську за двома спеціальностями «актор театру ляльок» і «актор театру драми». З 1998 року грає у «Київському Вільному театрі».

У 2009 році В’ячеслав закінчив режисерське відділення Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Через два роки почав грати в Київському академічному драматичному театрі на Подолі.

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Кар’єра

У кіно В’ячеслав Довженко знімається із середини 1990-х, перша роль була у фільмі «Тарас Шевченко. Заповіт». З 2000-х знімається в телесеріалах.

За роль у спектаклі «Діалог самців» отримав приз фестивалю «Добрий театр» у 2004 році.

У 2018 році В’ячеслав Довженко зіграв у фільмі «Кіборги». За роль Августа він отримав нагороди: «Золота Дзиґа», «Кіноколо» – «Найкраща чоловіча роль». У 2019 він отримав звання «Заслужений артист України».

Фільмографія

«Тарас Шевченко. Заповіт»

«Молитва за гетьмана Мазепу»

«СБУ. Спецоперація»

«Смертельно живий»

«Клан ювелірів»

«На лінії життя»

«Хороший хлопець»

«Кіборги»

«З вовками жити»

«Джованні»

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