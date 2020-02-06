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«С волками жить»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс)
Смотрите сериал «С волками жить» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Впечатляющая история девочки Евы, у которой нет настоящей семьи. Смотрите в новых сериях «С волками жить», как закончится история главной героини.
Ева успела обрести новую любящую семью, нашла старого друга и даже влюбилась. Девушка даже познакомила свою приемную мать с людьми, которые приютили девочку. Но прошлое не дает Еве жить спокойно.
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Костя покалечил Дениса и увез Еву в неизвестном направлении. Девушка взаперти, ее отец Николай находится при смерти. Никто не знает, обретет ли в итоге Ева счастье….
Чем закончится история бедной сироты? Смотрите в 7 и 8 сериях «С волками жить» на телеканале СТБ.