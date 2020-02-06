Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«С волками жить»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс)

06.02.2020

Смотрите сериал «С волками жить» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Впечатляющая история девочки Евы, у которой нет настоящей семьи. Смотрите в новых сериях «С волками жить», как закончится история главной героини.

анонс78валки

Ева успела обрести новую любящую семью, нашла старого друга  и даже влюбилась. Девушка даже познакомила свою приемную мать с людьми, которые приютили девочку. Но прошлое не дает Еве жить спокойно.

Больше по теме: Дмитрий Гаврилов: Костя жаждет самоутверждения и неважно, какой ценой

Костя покалечил Дениса и увез Еву в неизвестном направлении. Девушка взаперти, ее отец Николай находится при смерти. Никто не знает, обретет ли в итоге Ева счастье….

Чем закончится история бедной сироты? Смотрите в 7 и 8 сериях «С волками жить» на телеканале СТБ.

Video: «С волками жить»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс)

Сериал С волками жить — 7, 8 серии на сайте СТБ уже 06.02.2020. О чем сюжет седьмой и восьмой серий сериала С волками жить читайте в анонсе

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для конкурса Евровидение!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для конкурса Евровидение!
Олег Винник объявляет «марафон любви»
Олег Винник объявляет «марафон любви»
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить